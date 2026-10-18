Este domingo, FC Cajamarca medirá fuerzas con CD Moquegua por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Si no quieres perderte este emocionante encuentro, aquí te contamos todos los detalles sobre el horario, el canal de transmisión y cómo ver el partido de la Liga 1 en vivo.

¿Cuándo y dónde ver FC Cajamarca vs CD Moquegua por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026?

El partido FC Cajamarca vs CD Moquegua se juega este domingo 18 de octubre en el Estadio Héroes de San Ramón, ubicado en Cajamarca.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs CD Moquegua por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:15 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:15 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:15 p.m

¿Dónde ver el FC Cajamarca vs CD Moquegua en vivo por TV?

La transmisión del partido de FC Cajamarca vs CD Moquegua por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.