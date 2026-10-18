FC Cajamarca vs CD Moquegua en vivo: hora y cómo seguir el Torneo Clausura | Foto: Liga 1
FC Cajamarca vs CD Moquegua en vivo: hora y cómo seguir el Torneo Clausura | Foto: Liga 1
Por Redacción EC

Este domingo, FC Cajamarca medirá fuerzas con CD Moquegua por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Si no quieres perderte este emocionante encuentro, aquí te contamos todos los detalles sobre el horario, el canal de transmisión y cómo ver el partido de la Liga 1 en vivo.