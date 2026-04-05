Continúa la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Esta fecha 9 del Torneo Apertura 2026, trae el encuentro de FC Cajamarca vs Chankas por una nueva jornada en el que cada equipo buscará sumar puntos. El partido tendrá lugar en el Estadio Héroes de San Ramón y será arbitrado por Sebastián Lozano Bedoya. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Chankas EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido de Chankas vs FC Cajamarca, por la fecha 9 del Torneo Apertura de Liga 1 podrá visualizarse a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Sporting Cristal vs Los Chankas se enfrentaron por la Liga 1. (Foto: Sporting Cristal)

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Chankas EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 hrs

Venezuela: 16:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver FC Cajamarca vs Chankas por la fecha 9 de la Liga 1 2026