Este viernes, FC Cajamarca y Cienciano se enfrentarán por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos buscarán sumar puntos para el torneo asegurando la victoria del encuentro. FC Cajamarca llega motivado tras vencer 3-2 a Comerciantes Unidos en la jornada anterior. En cambio, Cienciano buscará recuperarse luego de caer 1-2 ante Cusco FC y volver a la senda del triunfo. Revisa el horario, la previa y más detalles de la emisión del partido de la liga profesional peruana.

¿Cuándo y dónde juegan FC Cajamarca vs Cienciano EN VIVO?

El partido FC Cajamarca vs Cienciano por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este viernes 4 de septiembre en el estadio Héroes de San Ramón.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs Cienciano EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:00 p.m

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Cienciano EN VIVO?

La transmisión del partido de FC Cajamarca vs Cienciano por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.