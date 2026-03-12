Sigue los partidos por la fecha 7 del Torneo Apertura. FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos miden EN VIVO este sábado desde el Estadio Héroes de San Ramón por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

FC Cajamarca llega a este encuentro tras haber caído por la mínima diferencia ante Atlético Grau en el Estadio Campeones del 36. Comerciantes Unidos, por su parte, no pudo ante UTC de Cajamarca y cayó por 1 a 2 en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, con anotaciones de David Camacho y Jhosep Nunez.

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO por el partido de la fecha 7 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 p.m.

Venezuela: 16:00 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 p.m.

