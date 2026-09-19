Este sábado, FC Cajamarca y Cusco se miden por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Los equipos buscarán sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones. Para que no te pierdas este encuentro, te contamos el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión.

¿Cuándo y dónde juegan FC Cajamarca vs Cusco EN VIVO?

El partido FC Cajamarca vs Cusco por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este sábado 18 de septiembre en el estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca). El recinto tiene una capacidad para 10,495 espectadores.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs Cusco EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:00 p.m

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Cusco EN VIVO?

La transmisión del partido de FC Cajamarca vs Cusco por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.