FC Cajamarca vs Cusco EN VIVO: hora, canal y dónde ver la fecha 10 del Clausura (Foto: ITEA)
FC Cajamarca vs Cusco EN VIVO: hora, canal y dónde ver la fecha 10 del Clausura (Foto: ITEA)
Por Redacción EC

Este sábado, FC Cajamarca y Cusco se miden por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Los equipos buscarán sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones. Para que no te pierdas este encuentro, te contamos el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión.