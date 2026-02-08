FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso en vivo: hora y dónde ver el Torneo Apertura

FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso se enfrentan este lunes 9 de febrero a las 3:30 p.m. (horario peruano) por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El partido será arbitrado por Jordi Espinoza Valles. FC Cajamarca viene de empatar 3-3 con Juan Pablo II, mientras su oponente Garcilaso se enfrentó a Cristal con un resultado similar, un empate final de 1-1. No te pierdas el duelo entre Cajamarca y Garcilaso. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.