FC Cajamarca y Juan Pablo II se enfrentarán este viernes 17 de julio por la primera fecha de la Liga1 Te Apuesto. El partido se jugará en el Estadio Héroes de San Ramón. FC Cajamarca y Juan Pablo II afrontan el inicio del Torneo Clausura con la misión de mejorar lo hecho en el Apertura. El cuadro cajamarquino llega tras caer 3-1 ante UTC en la Copa de la Liga y buscará dejar atrás el decimoquinto lugar que ocupó con 17 puntos, mientras que el conjunto norteño empató sin goles con Comerciantes Unidos y tratará de recuperarse luego de finalizar último en el Apertura con 16 unidades. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del partido.

¿Cuándo y dónde juegan FC Cajamarca vs Juan Pablo II EN VIVO?

El partido entre FC Cajamarca vs Juan Pablo II se jugará este viernes 17 de julio en el Estadio Héroes de San Ramón. El recinto tiene una capacidad para 10,495 espectadores.

Horario del FC Cajamarca vs Juan Pablo II EN VIVO por el Torneo Clausura 2026

El encuentro entre FC Cajamarca y Juan Pablo II está programado para las 1:00 p.m. (13:00 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 1:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 2:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 3:00 p.m.

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Juan Pablo II EN VIVO?

El partido entre FC Cajamarca vs Juan Pablo II se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de L1 Max y L1 Play.

Horario, canal TV y dónde ver FC Cajamarca vs Juan Pablo II EN VIVO