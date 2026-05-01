FC Cajamarca vs. Sport Boys se miden EN VIVO por la jornada 13 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio Héroes de San Ramón. Ambos equipos buscarán sumar puntos para continuar subiendo en la tabla. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Cuándo y dónde juegan FC Cajamarca vs. Sport Boys por la fecha 13 del Torneo Apertura?

El partido FC Cajamarca vs. Sport Boys está programado para el sábado 2 de mayo en el Estadio Héroes de San Ramón

¿Dónde ver FC Cajamarca vs. Sport Boys EN VIVO por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre FC Cajamarca vs. Sport Boys por la fecha 13 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Sport Boys vs Juan Pablo II por la fecha 13 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 hrs

Venezuela: 14:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 13 de la Liga 1 2026