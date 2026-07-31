Este sábado, FC Cajamarca y Sport Huancayo se enfrentarán por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. FC Cajamarca llega golpeado tras caer 2-1 ante Deportivo Garcilaso, mientras que Sport Huancayo afronta el encuentro motivado luego de vencer 2-0 a Grau en la fecha pasada.

A continuación, conoce todos los detalles de este encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan FC Cajamarca vs Sport Huancayo en vivo?

El partido FC Cajamarca vs Sport Huancayo se jugará en el estadio Héroes de San Ramón este sábado 1 de agosto.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs Sport Huancayo en vivo?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 2:00 p.m.

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay: 3:00 p.m.

¿Dónde ver Los FC Cajamarca vs Sport Huancayo en vivo?

El partido de FC Cajamarca vs Sport Huancayo se transmite por las señales de L1 Max y L1 Play. También podrás seguirlo EN VIVO por la web El Comercio.