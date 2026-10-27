FC Cajamarca se enfrentará a UTC Cajamarca por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En las últimas dos fechas, UTC viene de dos derrotas, una frente a Cienciano (1-0) y otra frente a Melgar (2-1). Por el lado del rival, FC Cajamarca también ha cosechado un resultado similar con dos pérdidas, la primera frente a CD Moquegua (1-0) y la segunda frente a Sport Boys (4-2).

Ambos equipos buscarán obtener el mejor resultado y con ello sumar puntos. No te pierdas el encuentro, revisa en la siguiente nota la previa del juego, horario de emisión y más detalles de la transmisión en señal abierta y online.

¿Cuándo y dónde ver FC Cajamarca vs UTC Cajamarca por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026?

El partido FC Cajamarca vs UTC Cajamarca se juega este miércoles 28 de octubre en el estadio Héroes de San Ramón.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs UTC Cajamarca por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:15 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:15 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:15 p.m

¿Dónde ver FC Cajamarca vs UTC Cajamarca en vivo por TV?

La transmisión del partido de FC Cajamarca vs UTC Cajamarca por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.