FC Cajamarca atraviesa sus horas más complicadas en la Liga 1 2026. El equipo cajamarquino quedó al borde del descenso luego de los resultados registrados este lunes 16 de noviembre, que favorecieron a sus rivales directos en la lucha por la permanencia. Con una jornada por disputarse, sus posibilidades de continuar en la máxima categoría del fútbol peruano son mínimas.

La igualdad 2-2 entre Cusco FC y ADT, sumada a la victoria de Deportivo Moquegua por 2-1 frente a Atlético Grau, complicó todavía más el panorama del conjunto cajamarquino. Ambos resultados dejaron a FC Cajamarca sin margen de error y obligado a conseguir una hazaña para mantenerse en Primera División.

El panorama es complicado porque FC Cajamarca se encuentra a tres puntos de ADT en la tabla acumulada. Sin embargo, no solo necesita ganar su último compromiso, sino que también debe remontar una considerable diferencia de goles para superar a su rival directo.

¿Qué necesita FC Cajamarca para salvarse del descenso en la Liga 1 2026?

La única posibilidad que tiene FC Cajamarca para evitar el descenso es conseguir una goleada histórica frente a Alianza Lima. El conjunto cajamarquino necesita ganar por una diferencia de siete goles o más para superar a ADT en la tabla acumulada y conservar la categoría.

Actualmente, ADT registra una diferencia de goles de -12, mientras que FC Cajamarca tiene -19. Por ello, el equipo dirigido por su comando técnico deberá imponerse con una ventaja considerable en su último partido de la temporada.

De esta manera, el margen de maniobra es prácticamente inexistente para FC Cajamarca, que depende de una victoria por goleada para evitar acompañar a los equipos que perderán la categoría en la temporada 2026.

¿Cuándo juega FC Cajamarca vs. Alianza Lima por la Liga 1 2026?

FC Cajamarca tendrá su última oportunidad de mantenerse en Primera División cuando visite a Alianza Lima por la jornada final del Torneo Clausura. El encuentro se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 3:30 p.m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva, en Matute.