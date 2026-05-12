La fecha 15 del Torneo Apertura promete emociones intensas y partidos decisivos en la pelea por la cima de la Liga 1. Sin duda, el compromiso entre Cienciano y Alianza Lima se roba toda la atención del fin de semana.

El encuentro se disputará este sábado 16 de mayo desde las 5:45 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ambos equipos luchan directamente por el liderato del campeonato. El equipo dirigido por Pablo Guede llega como líder absoluto con 33 puntos, mientras que el ‘Papá’ ocupa el tercer lugar con 29 unidades.

Alianza Lima defenderá la punta en Cusco

Alianza Lima afrontará una de sus pruebas más complicadas del campeonato al visitar una plaza históricamente difícil como Cusco. Los íntimos saben que una victoria podría acercarlos aún más al título del Apertura, aunque tendrán al frente a un rival que también mantiene opciones matemáticas de quedarse con el primer torneo de la temporada.

Por su parte, Cienciano buscará aprovechar su localía y la altura para reducir diferencias en la tabla y meterse de lleno en la pelea por el primer lugar.

La recta final del Torneo Apertura: los partidos que le faltan a Alianza Lima y Cienciano. (Foto: LFP)

Los partidos claves de la fecha

Otro de los equipos protagonistas en esta recta final es Los Chankas, actual segundo de la clasificación con 30 puntos. El conjunto andahuaylino jugará el domingo 17 de mayo desde las 3:30 p.m. frente a Club Deportivo Moquegua en condición de local, con la obligación de sumar para seguir presionando a Alianza Lima en la tabla.

La jornada comenzará el viernes 15 de mayo con el duelo entre FC Cajamarca y Sporting Cristal desde las 3:00 p.m. en el estadio Héroes de San Ramón. Más tarde, Universitario de Deportes recibirá a Atlético Grau a las 8:00 p.m. en el estadio Monumental, en un encuentro importante para que los cremas no pierdan terreno en la lucha por el campeonato.

Programación completa de la fecha 15 del Torneo Apertura

Viernes 15 de mayo

FC Cajamarca vs Sporting Cristal – 3:00 p.m.

Universitario vs Atlético Grau – 8:00 p.m.

Sábado 16 de mayo

FBC Melgar vs Sport Huancayo – 1:00 p.m.

Juan Pablo II vs Alianza Atlético – 3:15 p.m.

Cienciano vs Alianza Lima – 5:45 p.m.

Sport Boys vs Cusco FC – 8:30 p.m.

Domingo 17 de mayo

ADT vs Comerciantes Unidos – 11:00 a.m.

Deportivo Garcilaso vs UTC – 1:15 p.m.

Los Chankas vs CD Moquegua – 3:30 p.m.

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