Resumen

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Cienciano recibe al líder Alianza Lima en el duelo más atractivo de la fecha 15. Foto: Alianza Lima/Ciencia/Instagram
Cienciano recibe al líder Alianza Lima en el duelo más atractivo de la fecha 15. Foto: Alianza Lima/Ciencia/Instagram
Por Redacción EC

La fecha 15 del Torneo Apertura promete emociones intensas y partidos decisivos en la pelea por la cima de la Liga 1. Sin duda, el compromiso entre Cienciano y Alianza Lima se roba toda la atención del fin de semana.

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