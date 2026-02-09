Universitario resiste en Cusco, Alianza gana y Cristal tropieza ante Melgar en casa

La segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 dejó emociones repartidas a lo largo del fin de semana y empezó a perfilar a los primeros protagonistas del campeonato.

El actual campeón, Universitario de Deportes, tuvo una dura prueba en la altura del Cusco, donde enfrentó a Cusco FC en un partido intenso y que terminó con polémica. El conjunto crema buscó imponer su ritmo, pero se encontró con un rival ordenado que no le dio espacios. El empate 1-1 terminó reflejando lo parejo del trámite, aunque dejó a los dirigidos por Javier Rabanal con la sensación de que pudieron llevarse algo más.

Alianza Lima, por su parte, se presentó en Matute con la misión de hacer respetar la casa y asío lo hizo. El cuadro blanquiazul superó a Comerciantes Unidos en un partido trabajado, donde supo golpear en los momentos justos y manejar la ventaja con oficio. Los íntimos sumaron tres puntos gracias a Garcés y Paolo Guerrero de penal. El encuentro concluyó 2-1 a favor de los íntimos.

Sporting Cristal fue uno de los protagonistas del fin de semana, aunque con un resultado que les deja un amargo sabor en los labios. En el Alberto Gallardo, los rimenses cayeron ante Melgar 1-2 en un duelo atractivo, de ida y vuelta, donde la visita mostró mayor eficacia. E

La fecha se completó con los encuentros de Cienciano que fue contundente en Cusco con una goleada que levantó a su hinchada, UTC sacó un valioso triunfo como visitante ante CD Moquegua, ADT se hizo fuerte en casa frente a Sport Boys, Atlético Grau y Sport Huancayo repartieron puntos sin goles, Los Chankas celebraron una victoria ajustada ante Alianza Atlético y FC Cajamarca cerró la jornada ante Deportivo Garcilaso.

Con apenas dos fechas disputadas, el Torneo Apertura empieza a mostrar un panorama competitivo, donde los equipos grandes ya sienten la presión y los clubes de provincia dejan claro que no serán simples espectadores. La lucha por los primeros lugares promete ser intensa desde el arranque.