Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La 'U' sacó un empate en la altura del Cusco. (Foto: Cusco FC)
La 'U' sacó un empate en la altura del Cusco. (Foto: Cusco FC)
Por Redacción EC

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Pablo Guede apunta a 2 de Mayo: técnico reveló la clave para que Alianza Lima remonte
Fútbol peruano

Pablo Guede apunta a 2 de Mayo: técnico reveló la clave para que Alianza Lima remonte

Universitario resiste en Cusco, Alianza gana y Cristal tropieza ante Melgar en casa
Fútbol peruano

Universitario resiste en Cusco, Alianza gana y Cristal tropieza ante Melgar en casa

Tabla de Liga 1 2026: así van las posiciones tras victoria de Alianza Lima
Fútbol peruano

Tabla de Liga 1 2026: así van las posiciones tras victoria de Alianza Lima

Alianza Lima venció 2-1 a Comerciantes Unidos en Matute en la segunda fecha del torneo apertura
Fútbol peruano

Alianza Lima venció 2-1 a Comerciantes Unidos en Matute en la segunda fecha del torneo apertura