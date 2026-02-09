La Liga 1 no se detiene: la ‘U’ va por el golpe en casa, Cristal por su revancha y Alianza sale a una plaza dura

La tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 promete un fin de semana cargado de emociones, donde los primeros de la tabla intentarán despuntarse de sus rivales más cercanos.

Tras su empate en Cusco, Universitario será uno de los grandes protagonistas del viernes por la noche, cuando reciba a un Cienciano que viene a Lima con la moral en alto, luego de golear a Juan Pablo II. El cuadro crema buscará hacerse fuerte en casa con su gente como viene siendo costumbre.

Alianza Lima tendrá una dura visita el sábado, cuando enfrente a Alianza Sullana en el estadio Mansiche de Trujillo. Los blanquiazules intentarán mantener su buen arranque en el Apertura ante un rival que necesita recuperarse.

Sporting Cristal, por su parte, saltará al campo el sábado por la tarde para medirse ante Juan Pablo II, con la obligación de reivindicarse tras su caída frente a Melgar. Los celestes necesitan volver al triunfo para no perder terreno en estas primeras fechas y mostrar mayor solidez en su funcionamiento.

Pero la jornada se abrirá el viernes en Cajamarca con el duelo entre UTC y Cusco FC, mientras que el sábado también tendrá acción con los encuentros entre Deportivo Garcilaso y ADT, además del cruce entre Sport Boys y Atlético Grau en el Miguel Grau del Callao.

El domingo continuará la programación con Sport Huancayo recibiendo a FC Cajamarca, seguido del choque entre Comerciantes Unidos y Los Chankas, para cerrar la fecha en Arequipa con el enfrentamiento entre Melgar y CD Moquegua en el Monumental de la UNSA.