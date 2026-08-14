La Liga 1 oficializó la programación de la novena fecha del Torneo Clausura 2026, jornada que tendrá como principal atractivo una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes el sábado 12 de septiembre, desde las 8 p.m., en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

El duelo será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos durante la presente temporada. En el primer clásico, correspondiente al Torneo Apertura, Universitario se impuso por 1-0 en el Estadio Monumental con un gol de Martín Pérez Guedes. Ahora, Alianza Lima tendrá la oportunidad de buscar la revancha ante su máximo rival y contará con la condición de local.

La fecha 9 se disputará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, después del receso correspondiente a la fecha FIFA. Además del clásico en Matute, la jornada tendrá a Sporting Cristal como uno de sus protagonistas, pues los celestes deberán visitar a Deportivo Moquegua en una nueva presentación por el Clausura.

Universitario ganó el primer clásico del año disputado en el Estadio Monumental.

La programación del clásico también contempla que el encuentro se dispute con presencia de público local, una medida de seguridad que ya se aplicó en el enfrentamiento entre ambos clubes durante el Apertura. El partido será transmitido por L1 MAX, señal oficial de la Liga 1.

Con la fecha ya definida, Alianza Lima y Universitario tendrán varias semanas para preparar un partido que puede resultar determinante en sus objetivos del segundo semestre. El conjunto blanquiazul buscará hacer valer su localía en Matute, mientras que los cremas intentarán repetir la victoria conseguida en el primer clásico del año.

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura:

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