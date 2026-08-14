Alianza Lima y Universitario se enfrentarán por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 en Matute.
Alianza Lima y Universitario se enfrentarán por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 en Matute.
Por Redacción EC

La Liga 1 oficializó la programación de la novena fecha del Torneo Clausura 2026, jornada que tendrá como principal atractivo una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes el sábado 12 de septiembre, desde las 8 p.m., en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

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