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Sporting Cristal y Cienciano seguirán su camino en la Copa Sudamericana. (Foto: Composición Correo)
Sporting Cristal y Cienciano seguirán su camino en la Copa Sudamericana. (Foto: Composición Correo)
Por Redacción EC

Sporting Cristal y Cienciano serán los representantes peruanos en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. La CONMEBOL ya confirmó las fechas y horarios de sus respectivos duelos de ida y vuelta.

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