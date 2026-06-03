Sporting Cristal y Cienciano serán los representantes peruanos en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. La CONMEBOL ya confirmó las fechas y horarios de sus respectivos duelos de ida y vuelta.

Sporting Cristal logró el tercer lugar el el Grupo F de la Copa Libertadores, lo que le vaío el boleto para estas instancias de la Sudamericana. Su rival para aspirar a los octavos de final será Red Bull Bragantino de Brasil.

Por su lado, Cienciano se quedó con el segundo lugar del grupo B de la Copa Sudamericana y se enfrentará a Lanús de Argentina.

Ida - Miércoles 22 de julio

19:30 | Lanús vs. Cienciano - Estadio Ciudad de Lanús

19:30 | Sporting Cristal vs. Bragantino - Estadio Nacional

Vuelta - Miércoles 29 de julio

19:30 | Cienciano vs. Lanús - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

19:30 | Bragantino vs Sporting Crisstal - Estadio a definir