Federico Girotti expresó su felicidad tras conquistar el Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima, aunque también dejó una reflexión sincera sobre su presente futbolístico y los momentos complicados que atravesó durante su adaptación fuera de Argentina.

El delantero argentino destacó la importancia del logro obtenido por el cuadro blanquiazul y aseguró que el grupo mantiene el objetivo de alcanzar el campeonato nacional a final de temporada. “Sabemos que nos falta el otro torneo para ser campeones nacionales, pero este es un paso importante para nosotros, para el grupo y para la gente. Intentaremos repetir lo que se hizo ahora en el segundo semestre”, afirmó.

Esperaba tener más minutos

Pese a la alegría por el título, Federico Girotti admitió que no imaginaba tener tan poca continuidad en el Torneo Apertura con Alianza Lima. El atacante señaló que llegó al club con la intención de ser protagonista y aportar más dentro del campo.

“Sinceramente, no me esperaba tener pocos minutos. Yo vine a jugar, vine a sumar y ojalá en el segundo semestre pueda tener más minutos y poder aportarle al equipo y a la gente, es para lo que vine”, sostuvo.

Federico Girotti anotó su primer gol con la camiseta de Alianza Lima vs. Moquegua. ( Fotos: Giancarlo Avila / @photo.gec)

Asimismo, el atacante dejó en claro que su prioridad sigue siendo el objetivo colectivo del equipo íntimo. “Todo siempre apuntando para el mismo objetivo. Esa es la clave”, agregó.

El complicado inicio de temporada

Federico Girotti también recordó que el inicio de año fue complicado para el plantel, debido a distintos problemas que afectaron a Alianza Lima. Sin embargo, resaltó la capacidad del equipo para fortalecerse y salir adelante.

🎙️Girotti: "No me esperaba tener pocos minutos, ojalá pueda aportar más el segundo semestre. Pasé momentos muy difíciles sin mi familia, estar lejos es complicado"#L1Radio



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“La verdad que muchos golpes, principalmente en lo grupal, fue un arranque de año complicado, nos pasó de todo. Pero el grupo se fortaleció y salió adelante y hoy nos permitimos darnos esta alegría”, comentó.

Asimismo, Girotti dedicó el título a su familia y confesó lo difícil que fue pasar varios meses lejos de sus seres queridos. “A mi familia, que me ayudó mucho en los momentos difíciles. Pasé momentos muy difíciles en el semestre, estuve casi cuatro meses sin ellos y fue complicado”, señaló.

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