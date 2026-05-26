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Federico Girotti espera más protagonismo en Alianza Lima para el segundo semestre. Foto: Captura de video/L1MAX/X
Federico Girotti espera más protagonismo en Alianza Lima para el segundo semestre. Foto: Captura de video/L1MAX/X
Por Redacción EC

Federico Girotti expresó su felicidad tras conquistar el Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima, aunque también dejó una reflexión sincera sobre su presente futbolístico y los momentos complicados que atravesó durante su adaptación fuera de Argentina.

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