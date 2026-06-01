Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)
Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Federico Girotti volvió a tener protagonismo con Alianza Lima y respondió con goles. El delantero argentino marcó en Cajamarca, celebró su regreso a la titularidad y dejó claro que espera tener mayor continuidad en el segundo semestre de la temporada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.