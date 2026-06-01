Federico Girotti volvió a tener protagonismo con Alianza Lima y respondió con goles. El delantero argentino marcó en Cajamarca, celebró su regreso a la titularidad y dejó claro que espera tener mayor continuidad en el segundo semestre de la temporada.

El atacante de 26 años fue una de las novedades en el equipo blanquiazul y aprovechó la oportunidad al convertir el tanto de Alianza Lima en Cajamarca, resultado que también le permitió recuperar confianza tras varios partidos sin continuidad.

Tras el encuentro, Girotti destacó la importancia del resultado y el momento que atraviesa el plantel. “Sumar nos sirve para la tabla general y arrancar el segundo semestre de la mejor manera”, declaró.

El futbolista también valoró haber vuelto a aportar en ofensiva. “Es muy lindo hacer un gol, ayudar a mis compañeros. Ahora debemos seguir en el Clausura, que tenemos que salir campeones nacionales”, agregó.

Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

Girotti busca más continuidad en Alianza Lima

El delantero reconoció que esperaba una oportunidad desde el arranque y aseguró que su principal objetivo es consolidarse dentro del equipo durante la segunda mitad de la campaña.

“Estaba esperando jugar como titular y espero en el segundo semestre sumar muchos más minutos”, manifestó Girotti.

Hasta el momento, el atacante suma dos goles en la temporada: el anotado en Cajamarca y el que convirtió frente a CD Moquegua.

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