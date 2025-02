Son momentos ajetreados, pero lo vemos bastante tranquilo...

De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los proyectos especiales son de naturaleza temporal y se extinguen porque ya cumplieron sus objetivos, como es este el caso, su plazo de vigencia o se extingue la necesidad. Han pasado ya cinco años y durante todo este tiempo Legado ha sido el administrador temporal de las propiedades del IPD. El Proyecto Especial Legado ya cumplió sus objetivos, ya ha tenido una vigencia de cinco años y lo que es temporal no puede hacerse permanente porque si no estaríamos yendo en contra de la propia ley, de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, de la ley de reforma y modernización del Estado y de los lineamientos de organización del Estado que ha emitido la PCM.

¿La decisión de eliminar Legado viene de la PCM, del ministerio de Educación o es una decisión que usted ha tomado como jefe del IPD?

No. la iniciativa presentada es de fortalecimiento del ente rector del sistema deportivo nacional. Han pasado ya casi más de 10 años y ya es tiempo de devolverle la autoridad al Instituto Peruano del Deporte. Y eso pasa porque habiendo un proyecto especial que se dedica básicamente a la administración de la infraestructura [que es] propiedad del Instituto Peruano del Deporte, que es el responsable de conducir el sector deportes a nivel nacional, es que se presenta la iniciativa que finalmente ha sido emitida por la presidencia del Consejo de Ministros.

Vuelvo a preguntar, ¿de quién es la iniciativa?

Es una propuesta que surge del Instituto Peruano del Deporte para fortalecer el sistema deportivo. No puede haber un ente rector y un organismo administrador de cinco sedes deportivas de alta complejidad.

¿Es decir, la propuesta es a nombre suyo como jefe del IPD?

La propuesta surge de escuchar a los agentes, a los actores del sistema deportivo nacional, porque hace mucho tiempo hay una demanda de recuperar la autoridad del Instituto Peruano del Deporte que se ha ido perdiendo en los últimos años.

El ministro de Educación Morgan Quero dijo esta iniciativa también partía por apoyo y decisión de las federaciones. ¿Es eso cierto?

Efectivamente, nosotros hemos conversado con diferentes federaciones y con diferentes deportistas también que han manifestado la necesidad de que de una buena vez se resuelva ya el tema de la gestión de estos cinco recintos deportivos.

Si las federaciones pedían esto, quiere decir que había insatisfacción por parte de la federaciones...

Yo lo diría en positivo. Lo que ocurre es que de acuerdo a la Ley del deporte, es el Instituto Peruano del Deporte que reconoce a las federaciones y brinda subvenciones económicas cada año luego de sus rendiciones. Y adicionalmente el IPD tiene un programa de apoyo al deportista. Tenemos más de 450 medallistas que están bajo el apoyo directo del Instituto Peruano del Deporte.

¿Por qué cree que existe tanta resistencia a que el IPD elimine Legado, un ente eficiente en cuanto a la gestión y administración de los bienes?

Efectivamente, el IPD ha recibido un presupuesto equivalente a la mitad de lo que recibía Legado para administrar cinco sedes. El IPD tiene que administrar 176 sedes a nivel nacional y recibe apenas 3 millones de soles para mantenimiento. Y eso es parte de este proceso. La extinción del Proyecto Especial Legado es para consolidar la autoridad del IPD, pero vienen nuevas medidas, nuevo fortalecimiento del IPD, nuevos mecanismos de contratación para poder hacer más eficiente y transparente la organización de los Juegos Bolivarianos y los Juegos Panamericanos Lima 2027. Aquí de lo que estamos hablando es que ha habido evidentemente y es notorio que las sedes se encuentran en una buena situación. Es infraestructura que apenas tiene 5 años.

¿Al extinguir Legado, el IPD absorberá todo el presupuesto?

Sí. Pasa todo lo que son las propiedades del IPD, el acervo documentario y el presupuesto. Y ojo, para tranquilidad de la comunidad deportiva y de la opinión pública. Ese presupuesto va a ser usado debidamente para mantener en condiciones óptimas las instalaciones. Pero vamos a ir mucho más allá, nosotros estamos ya trabajando en una propuesta de obras por impuestos. Te puedo ir adelantando que tenemos identificados 40 polideportivos modulares que van a ser ejecutados por bajo la modalidad de obras por impuestos que estamos trabajando bajo la asistencia técnica de Proinversión y en un trabajo en conjunto con el ministro de Educación Morgan Quero. Tenemos un cronograma ya hecho y esto empezará a inaugurarse a partir de septiembre, octubre de este año. Menciono esto para señalar lo siguiente. Nuestra propuesta para el mejor manejo y garantizar la estabilidad de el mantenimiento de las cinco sedes que han estado administradas temporalmente por Legado es hacer un ‘obras por impuesto’ para mantenimiento. Es una modalidad que ya se ha aplicado en otra entidad pública y que desde el año pasado Proinversión que ha tenido una exitosa gestión en la promoción y la participación del sector privado. Estamos seguros que este mecanismo nos va a permitir manejar y ampliar aún más no solo a la tercerización de servicios de mantenimiento, sino a la expertia de empresas que están que tienen un conocimiento y una experticia a nivel global en lo que es la operación y mantenimiento de diferentes entidades y de manera particular en el sector deportivo.

Usted hizo una comparación interesante en cuanto a cifras, que el IPD con mucho menor presupuesto debe gestionar y administrar mucho más obras y resaltó el alto presupuesto de Legado para cinco sedes. ¿Es un tema de presupuesto la decisión de extinguir Legado?

No, lo que va a ocurrir primero es que ya no habrá duplicidad de funciones y dos, ya no habrá sobre costos administrativos. Todo el presupuesto que se requiera para mantener la sede en buen estado, eso se va a mantener. Lo que va a haber es una comunicación más fluida con las federaciones, con los deportistas y adicionalmente hay obras complementarias que se requieren hacer.

¿Cuánto le costaba a Legado el mantenimiento de estas sedes?

Bueno, en realidad estamos hablando de en total del presupuesto del año pasado delegado ha recibido 275 millones de soles.

El presupuesto total, no. Es decir, ¿cuánto le costaba el mantenimiento de las sedes? ¿Tienen ese número?

Ah, lo que ocurre es que en realidad la función fundamental del Legado es la administración de la infraestructura deportiva. Entonces, en ese sentido, todo el personal y todos los recursos que se usan están orientados porque los eventos deportivos que se desarrollan en estas sedes de alta complejidad son financiados por el Instituto Peruano del deporte y organizados por las federaciones internacionales y las federaciones nacionales. En tal sentido, todo el presupuesto que va a Legado está básicamente relacionado a esas tareas de operación y mantenimiento de las sedes . Su actividad principal está relacionada con la operación y mantenimiento de las sedes. Ese presupuesto se va a mantener, probablemente se va a reducir en los costos administrativos que que esto tenía.

¿En cuánto se va a reducir? ¿Tiene ese cálculo?

La comisión se instala 5 días después. Todavía no tenemos la información detallada porque hay que mirar la documentación. Luego tenemos 30 días para la comisión de transferencias. No estamos frente a un apagón, no es que ya se publicó hoy esto y mañana las sedes se cierran y empiezan a deteriorarse. Creo que el deporte es fair play y creo que soltar rumores generar zozobra, incertidumbre y miedo en los deportistas y en la opinión pública creo que no va con el espíritu deportivo y con los valores de la carta olímpica.

¿Por qué Stefano Peschiera se opuso a esta decisión de IPD?

Sí, efectivamente, siempre cuando hay situaciones de cambio hay esta incertidumbre, se genera esta ansiedad, ¿no? Lo que ocurre es que esto es competencia exclusiva del poder ejecutivo, la forma cómo se organiza el estado. Entonces, ayer en la tarde está publicado en nuestras redes sociales y entiendo que él mismo ha declarado, que ha conversado conmigo. Él me pidió que le explicara de qué trataba este este decreto supremo y cuáles eran sus implicancias y él ha quedado claro que no significa que esto vaya a afectar de ninguna manera a los deportistas ni al funcionamiento de las sedes.

¿Y por qué sus primeras impresiones fueron de miedo, de temor?

Hay algunas cosas que son consultadas a todo el a todo el a todo el mundo. Creo que él eh ha estado en su actividad deportiva y a hubiera gustado. O sea, como todos están interesados en saber lo que es, pero una vez que ya se tiene la información, creo que esa incertidumbre desaparece, como es lo que he conversado personalmente yo con él. Ojo, nuestra propuesta de hacer obras por impuestos para mantenimiento es una propuesta que nos va a garantizar eficiencia, transparencia y que nos podamos nosotros concentrar en la gestión deportiva y no solo en la administración de los recintos.

Eso eso va a alcanzar también a los predios deportivos en provincias como los estadios que utilizan los clubes de fútbol, que varios están en mal estado...

Están en mal estado. No podemos tapar el sol con un dedo, si recibes 3 millones de soles para darle mantenimiento a 176 infraestructuras y no estamos hablando de losas deportivas, estamos hablando de estadios, de coliseos, de complejos deportivos grandes. ¿Qué estamos haciendo? En el estadio Miguel Grau hemos hecho un convenio de cesión de uso con el Gobierno Regional que cuenta con los recursos para construir un estadio para competencias internacionales y adicionalmente el Gobierno Regional se ha comprometido a construir una pista atlética de ocho carriles. Si tenemos un ente rector pequeño, sin autoridad y con tan pocos recursos, no podemos esperar grandes resultados.

Disculpe que lo interrumpa, todas esas funciones que usted me dice no tienen nada que ver con Legado...

Bueno, yo quiero contarles que el contrato de facility management se ha vencido, Legado convocó a dos procesos que se han caído y usted puede ver los documentos. Aquí están los documentos en del que dice [que hay] actos que contravengan las normas legales, dos procesos que ellos han convocado y actualmente se encuentran en una contratación directa por desabastecimiento inminente. Aquí tiene las resoluciones directorales que son documentos públicos, y que vencen este primero de abril. Entonces, eso qué quiere decir, creo que la respuesta es clara, ¿no? o sea, estamos hablando de que no todo lo que brilla es oro.

Tong admite que propuesta de eliminar Legado fue suya y asegura que el IPD generará mayor eficiencia en el mantenimiento de las sedes. (Crédito: Joel Alonzo). / Joel Alonzo

¿Legado ya no funcionaba bien?

Nadie puede negar. La mezquindad es algo ajeno a mi persona, en en la vida al César lo que es del César, pero repito, un administrador temporal de la infraestructura del IPD, que es un proyecto especial y que de acuerdo a la ley ya cumplió sus objetivos y su plazo de vigencia, no se está desmantelando. Desmantelar es quitar algo y pasarlo a otro lugar. Desmantelar es dejar sin atención a las cinco sedes. Nosotros somos los primeros interesados en que las ustedes vayan a funcionar porque tenemos los Juegos Bolivarianos en noviembre y tenemos los Juegos Panamericanos en 2027.

¿Por qué cree que existe esa percepción de falta de eficiencia del IPD?

Porque ha habido mucha inestabilidad. Yo he dicho públicamente que esta es una entidad que ha ido perdiendo autoridad en los últimos años, sobre todo en los últimos años, en los últimos siete presidentes o jefes. Y la segunda es la inestabilidad, los sucesivos cambios que no permiten darle estabilidad. Pero el IPD está avanzando no solo en infraestructura. Hoy tenemos 43,000 estudiantes en talleres gratuitos a nivel nacional y todo el año en todas las regiones del Perú y estamos volviendo al Callao, que era la única región donde no había eh IPD por un tema que sucedió en el gobierno de con el gobierno regional del Callao en el gobierno de Alan García, ¿no? Entonces yo he sido director de Legado, como todos lo saben, así que conozco perfectamente cuáles son las fortalezas y cuáles son los temas que podemos las oportunidades de de mejora. En ese sentido, eh no va a haber ningún ninguna tormenta, ningún apagón y no, al contrario, tenemos mucha experiencia en la gestión y eso lo hemos demostrado en las diferentes posiciones que hemos ocupado. Yo he sido funcionario de Naciones Unidas durante 13 años y he renunciado para seguir aportando a mi país en gestión pública, que es lo que a mí me apasiona. Y lo que he aprendido del deporte es el fairplay y lo que necesitamos es justamente dar ejemplo y respecto al modelo de eficiencia ha funcionado, pero ¿por qué no podría funcionar con un IPD fortalecido, con una norma de modernización y fortalecimiento con nuevos mecanismos de contratación y haciendo más atractivo la convocatoria a los profesionales para trabajar en esta institución.

¿Cuándo el IPD tenga el presupuesto del Legado va a seguir existiendo esa distinción de los millones para las sedes de IPD y los 136 millones para las sedes que controlaba Legado? Porque intuyo que buscarán equilibrar el presupuesto...

No. Lo que va a haber es una optimización de recursos, no es que vamos a desvestir un santo para vestir otro. Nosotros ya estamos trabajando en mecanismos de infraestructura deportiva. Nosotros consideramos que deben quedar dos legados de Lima 2027. El primero, la mejor participación de la de una delegación peruana en los Juegos Panamericanos. Eso se ve reflejado en el medallero. ¿Y qué cosa hemos hecho? Uno, hemos lanzado un programa inédito y meritocrático, que significa apoyo por 4 años consecutivos a nuestros 14 mejores atletas olímpicos y paralímpicos. Dos, para que ese medallero sea real también estamos trabajando en un programa de apoyo por 3 años de aquí a Lima 2027 y en el cual estarán entre 70 a 100 deportistas que van a recibir apoyo por 3 años y van a recibir anualmente un recurso del IPD, una transferencia directa para la programación de sus campos de entrenamiento y sus torneos internacionales adicionales a lo que reciben de las subvenciones que el IPD le da a las federaciones para participar en entrenamientos o torneos internacionales. Y ojo, la extinción de Legado no significa que todos los buenos profesionales, especialistas, apagan la luz y y se van a sus casas. No, sería absurdo. No valorar lo bueno que hay en cada entidad. Legado tiene y yo los conozco, conozco a muchos y sé quiénes realmente son cuadros de primera y que sin duda van a seguir aportando ahora desde el ente rector [IPD] para que esas sedes sigan funcionando de la mejor manera.

Eso le iba a preguntar. ¿Qué va a pasar con esos casi 700 empleados delegados?

Bueno, sí, 700, que es un poquito menos que el personal que tiene el IPD a nivel nacional. Ahí usted puede ver las proporcionalidad entre recursos y entre número de personal. El personal no es permanente y todos los que asumimos responsabilidades en el sector público sabemos de la transitoriedad también, pero sin embargo en base a mi experiencia como gestor y de haber sido director de Legado, el personal valioso va a continuar, va a seguir reforzando el trabajo.

El IPD absorberá el presupuesto de Legado para encargarse de la gestión y el mantenimiento de los escenarios deportivos utilizados en Lima 2019.

¿Usted tiene conocimiento que dentro de Legado existían colaboradores que son familiares de deportistas?

No, tendría que revisar ya la planilla y poder identificar eso.

¿No tiene conocimiento de eso?

En este momento no tengo la relación del personal, eso lo verá la comisión de transferencia.

Lo decía porque al usted elegir personal eficiente de Legado, ahí habrá un conflicto porque hay deportistas que tienen familiares ahí...

Seguramente deben ser casos aislados. Esta es una decisión del Gobierno, es una decisión técnica.

Pero puede convertirse en un problema para los deportistas...

¿En qué sentido?

En el sentido de que si tienen un familiar en Legado, obviamente van a estar en contra del IPD...

Bueno, yo no puedo responder por terceros, la verdad no tengo la relación del personal. Pero lo que sí le puedo decir es que uno revisando la carta olímpica, los valores del respeto, el fair play, uno encuentra que también el deporte te enseña a ser buenas personas. Y en esta vida hay que ser bastante mesurados, objetivos y no soltar rumores. Y lo que es peor, la soberbia, ¿no? La soberbia no nos lleva a ningún lado. Decir que somos los únicos, que si nosotros no estamos todo se cae.

¿Lo dice por Carlos Neuhaus?

No, lo digo por algunas personas que están comentando.

Él ha sido muy duro con el IPD...

Sí, Carlos. Bueno, entiendo que Carlos es candidato presidencial o precandidato presidencial, ¿no? Entonces, han estado hablando que detrás de esta decisión hay intereses políticos. Bueno, yo soy un funcionario público, no voy a ser candidato ni a senador, ni a diputado, ni a alcalde. Estoy absolutamente alejado de la agenda electoral. Más bien Carlos es precandidato, entonces si alguien habla de intereses políticos debe ser porque el que los dice debe estar preocupado por algo, pero esta es una decisión estrictamente técnica y de decisión del Poder Ejecutivo y aprobado en el consejo en el Consejo de Ministros. Esto no es un tema del presidente del IPD, esto es una decisión que busca alinear y modernizar el Estado y hacerlo más eficiente y reducir sobrecostos administrativos.

¿Usted dijo que todavía no hay una cifra estimada de cuánto se reduciría en porcentaje esta iniciativa, simplemente saben que se va a reducir?

Por supuesto, siempre que uno reduce funciones [se reduce presupuesto], sería aventurero [decir una cifra]. Yo soy un un técnico y a mí me gusta hablar de números, me gusta hablar de cifras, pero no me gusta hablar en el aire. Bueno, normalmente en este tipo de procesos estamos hablando entre el 25 y el 45%. ¿Por qué? Porque todo va a permitir una mayor eficiencia, no duplicar personal, doble administración, dobles equipos de comunicaciones y así. Entonces, todo eso se empieza a analizar y además si vamos a trabajar por la vía de obras por impuestos, vamos a buscar una mayor eficiencia que va a reducir el número de personas en las tareas de operación y mantenimiento.

¿Cómo el IPD en estos momentos es capaz de asegurar que la burocracia no será un problema?

Le puedo asegurar todo eso y más, pero adicionalmente nosotros como ente rector vamos a trabajar para que haya el mayor acceso de la población a las instalaciones. Yo creo que lo que usted está relatando son situaciones que han ocurrido. anteriormente y que hemos ido corrigiendo a lo largo de estos meses. No estamos en el mejor de los mundos, porque siempre hay oportunidades de mejora, pero le puedo asegurar que si no hubiera esa transformación no se hubieran podido reaperturar seis complejos deportivos. Ya estamos por terminar de arreglar la piscina de aquí del Estadio Nacional que ha estado malograda durante bastante tiempo. Hemos agilizado los procesos, hemos convocado a un equipo de profesionales de de alto nivel. Lamentablemente la escala salarial en en el IPD es mucho más baja que la que se tiene en Legado y eso es de dominio público. Entonces este fortalecimiento nos va a permitir al contrario, pasar de un IPD disminuido, con pocos recursos, con muchas trabas burocráticas, a pasar a ser una entidad más moderna con mecanismos entes con mejores presupuestos que nos permitan convocar a profesionales también de eh de de gran valor.

Van a mejorar los salarios en el IPD...

Sí. Mire, por ejemplo, el director de infraestructura es un trabajador 276 que gana 4200 soles más o menos siendo ocupando una responsabilidad directiva. lo que lo principal es darle condiciones a los trabajadores, pero esto no se trata de aumentarse o disminuirse los sueldos, de lo que se trata es de tener una institución más sólida, más moderna y con mecanismos. Por supuesto, para hacer Lima 2027 eh 2019, no hay que olvidar que se emitió un decreto legislativo que le permitió al Proyecto Especial de los Juegos Panamericanos hacer contrato de gobierno a gobierno, convenios de administración de recursos, excepciones a la ley de contratación. Todo eso es lo que vamos a seguir desarrollando. Se acaba de aprobar ya el reglamento de la nueva ley de contrataciones que permite otros mecanismos que van a ser mucho más ágil y transparente el eh el uso de los de los recursos públicos y los procesos de contratación.

¿Cómo puede usted asegurar que no existirán temas de corrupción al existir mayor presupuesto?

En todos los casos ha habido intervención. No me diga que al otro lado en Legado... recuerden las noticias, que ha entrado también la Contraloría hay y hay un montón de situaciones, ¿no? Yo creo que partir de ese supuesto creo que no tiene no tiene mayor asidero. Al contrario, cuando las instituciones las vamos haciendo más eficientes y desarrollamos organismos de control, podemos tener gestiones más transparentes. En ese sentido, no es que a más plata se está generando un clima de de sospecha. Yo también podría decir en el sentido contrario, pero no es algo que me parezca correcto. Lo que existen son los resultados, la evidencia y nosotros estamos mostrando resultados aún con todas las dificultades que tenemos. Solo para señalarlo, en el último semestre hemos duplicado el presupuesto del Instituto Peruano del Deporte y hemos ejecutado el 97% del presupuesto.

¿Cree que las críticas de Carlos Neuhaus es más por un temas políticos?

Yo tengo el el mejor de los conceptos sobre Carlos lo he conocido, hemos conversado personalmente cuando yo he sido director de Legado y ahora como presidente del IPD hemos tenido oportunidad en algún momento de encontrarnos y y conversar. Desconozco las razones, pero creo que las campañas electorales desatan las pasiones, ¿no? Y el ánimo se crispa y muchas personas he visto en muchos casos que pierden la ecuanimidad y empiezan a actuar de manera poco respetuosa, ¿no? Haciendo afirmaciones sin la debida sin la debida documentación y en ese sentido yo como funcionario público no puedo entrar en un debate con un candidato presidencial o un precandidato presidencial.

PCM sobre Legado

¿En cuánto tiempo se conocerá estos datos de eficiencia en el presupuesto?

La comisión dura 30 días. Yo creo que en menos de un mes y medio podremos estar ya informando a la ciudadanía el impacto que tiene una decisión de esta naturaleza. Es un proceso institucional y les haremos llegar también nuestros planes y nuestra propuesta. Ya hay una experiencia en otra entidad y en ese sentido, esperemos toda la información que nos pueda llegar de parte de de la en la comisión de transferencia y ojo que se transfieren los activos, el presupuesto, el acero documentario, pero también los pasivos, ¿no? Hay algunos temas que por resolver, por ejemplo, hay balones de oxígeno que todavía no han sido todavía no han tenido una solución definitiva y que eh y que de hecho no van a estar resueltos al momento de de la transferencia y seguramente eh eh nos informaremos de algunos otros temas más cuando eh la entidad que entrega la la documentación pueda ser revisada por los equipos técnicos del IPD.

¿Esta eficiencia que usted promete hará también que los estadios de fútbol tengan un mejor nivel en provincias?

Es lo que buscamos. Lamentablemente el mantenimiento de los estadios y la recuperación es bastante costosa. Por eso hemos ido por el camino de la sesión en uso con aquellos gobiernos regionales que tienen recursos. Luego vamos a ir también con mecanismos de participación del sector privado. Hay propuestas de incorporar a los clubes para poder concesionar. Hay un modelo que funciona muy bien, como el Alberto Gallardo entre el IPD y el Sporting Cristal, que creo que es un referente. Teniendo un IPD fortalecido con mejores recursos, sin duda vamos a entrar en esta agenda de recuperación primero de todos los estadios de la Primera [División] y luego iremos así progresivamente avanzando. Nosotros hemos presentado demandas adicionales que seguramente serán atendidas a partir de marzo para poder también incrementar la inversión en infraestructura deportiva. Lo haremos priorizando aquellos lugares donde hay menos recursos, será inversión del IPD y en otros lugares donde hay canon, hay gobiernos regionales o gobiernos provinciales con recursos para poder mejorar esa esa infraestructura y en las otras ingresaremos nosotros o buscaremos también mecanismos de obras por impuestos para poder recuperar toda esa infraestructura deportiva. Mire, 40% de la infraestructura la hemos encontrado en mal estado. En ese sentido y hemos calculado en más de 2,000 millones de soles la brecha que hay para la recuperación de estos recintos deportivos. Así que es un desafío enorme.

¿Qué le puede asegurar usted la estabilidad que en los últimos dos años o tres no han tenido siete jefes del IPD?

Bueno, sí, justamente los deportistas se han pronunciado en ese sentido. Entiendo que Nicolás Pacheco, el propio Stefano Peschiera y varios deportistas medallistas han señalado la necesidad de darle estabilidad a la presidencia del Instituto Peruano del Deporte. ¿Qué nos garantiza? Bueno, los puestos son de confianza, hay mucha inestabilidad, pero yo creo que en el caso del deporte vamos a trabajar arduamente y creo que hay un consenso de la necesidad de tener continuidad en la conducción del IPD.

Lo digo porque ya se tienen elecciones también presidenciales y el jefe del IPD depende también de eso...

Sí, efectivamente, bueno, yo tengo 8 meses, voy a cumplir 8 meses en este cargo y la verdad trabajamos de lunes a domingo, estamos bastante entusiasmados porque el deporte te inyecta esa alegría, esa fuerza, esa adrenalina. El trabajo continuará ya el proceso electoral está todavía lejos. Nosotros continuamos trabajando.