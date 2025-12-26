Fefa Lacoste vuelve a vestir la crema. Universitario de Deportes anunció el retorno de la destacada jugadora al plantel de fútbol femenino para la temporada 2026, reafirmando el compromiso con un proyecto que ha fortalecido su competitividad en los últimos años. La mediocampista, muy querida por la afición, regresa con la motivación de aportar su experiencia y liderazgo al equipo.

Lacoste ya había tenido un paso exitoso por Universitario, donde se ganó un lugar fundamental dentro del esquema y dejó una marca positiva tanto dentro como fuera de la cancha. Tras un periodo fuera del club, su retorno representa no solo un refuerzo de jerarquía, sino también una señal de continuidad en la búsqueda de objetivos altos en el fútbol femenino peruano.

Desde el club crema destacaron la importancia de recuperar a una jugadora con recorrido y mentalidad ganadora, aspectos que consideraron claves para afrontar los retos de la próxima temporada. Universitario buscará consolidarse como uno de los equipos más competitivos del país y pelear por los principales títulos nacionales con una plantilla cada vez más sólida.

… 𝘆 𝗵𝗮𝘆 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗮𝗻 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝗼𝘀 🥹💛#ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/A6y3MeLnd3 — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) December 26, 2025

Fefa Lacoste, por su parte, expresó su alegría por regresar a un entorno donde se sintió “feliz y valorada”, y señaló que su objetivo es contribuir al crecimiento colectivo y al desarrollo del fútbol femenino en el club. Su incorporación es recibida con entusiasmo por la hinchada crema, que espera ver a la mediocampista brillar nuevamente con la camiseta de Universitario en 2026.