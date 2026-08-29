Por Redacción EC

La joven promesa del fútbol peruano, Felipe Chávez, se ha posicionado rápidamente como uno de los activos más atractivos de la 2. Bundesliga. Tras confirmarse su préstamo procedente del Bayern Múnich, el mediocampista de 19 años irrumpió con fuerza en el octavo lugar del listado de los volantes mejor cotizados de la categoría, alcanzando un notable valor de mercado de 4 millones de euros, según los datos estadísticos de la plataforma especializada Transfermarkt.

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