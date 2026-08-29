La joven promesa del fútbol peruano, Felipe Chávez , se ha posicionado rápidamente como uno de los activos más atractivos de la 2. Bundesliga. Tras confirmarse su préstamo procedente del Bayern Múnich, el mediocampista de 19 años irrumpió con fuerza en el octavo lugar del listado de los volantes mejor cotizados de la categoría, alcanzando un notable valor de mercado de 4 millones de euros, según los datos estadísticos de la plataforma especializada Transfermarkt.

Esta alta valorización responde al enorme potencial del jugador, quien extendió su contrato con el gigante de Baviera hasta 2028 antes de salir cedido. Los directivos del multicampeón alemán ven con muy buenos ojos su traspaso temporal al 1. FC Magdeburg, una plaza conocida por brindar minutos de calidad a talentos emergentes.

El revuelo en torno a la cotización de “Pippo” ha incrementado significativamente las expectativas de los aficionados peruanos, quienes esperan verlo en acción este mismo fin de semana. El técnico del cuadro azul tiene en mente darle rodaje inmediato, por lo que el volante nacional podría concretar su estreno absoluto con la camiseta del Magdeburg este domingo frente al Holstein Kiel, en un duelo clave por el torneo doméstico.

A nivel internacional, su progreso es monitoreado de cerca por el comando técnico de la Selección Peruana, liderado por Mano Menezes. Si logra afianzarse como titular indiscutido en la división de plata del fútbol teutón, Chávez se convertirá con total seguridad en una pieza fundamental para los futuros procesos de la “Bicolor”.