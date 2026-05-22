Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Felipe Vizeu pone en ventaja a Sporting Cristalante equipo de Carlos Bustos (Foto: Liga1)
Felipe Vizeu pone en ventaja a Sporting Cristalante equipo de Carlos Bustos (Foto: Liga1)
Por Redacción EC

Sporting Cristal continúa recibiendo críticas tras la derrota ante Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores, y uno de los momentos más comentados del encuentro fue la clara ocasión desperdiciada por Felipe Vizeu.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.