Sporting Cristal continúa recibiendo críticas tras la derrota ante Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores, y uno de los momentos más comentados del encuentro fue la clara ocasión desperdiciada por Felipe Vizeu.

El delantero brasileño rompió su silencio y se refirió al increíble gol errado, una jugada que pudo cambiar el rumbo del partido para el conjunto celeste.

Felipe Vizeu asumió responsabilidad

Tras el encuentro, el atacante rimense reconoció la frustración por la acción fallada, aunque aseguró que siempre intentó resolver la jugada de la mejor manera.

“Eso pasa en el fútbol; entré haciendo lo mejor, pero a veces se falla”, declaró Felipe Vizeu luego de la derrota celeste en la Libertadores.

Además de referirse al gol errado, Vizeu destacó que la recuperación del equipo dependerá únicamente del trabajo dentro del campo de juego.

"Eso pasa en el fútbol; entré haciendo lo mejor, pero a veces se falla. Solo nosotros dentro de la cancha podemos cambiar las cosas".



Felipe Vizeu, jugador de Sporting Cristal, habló sobre el gol fallado ante Junior.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/wAre7rUIlT — Raúl Chávez (@raulchavezpa) May 22, 2026

“Solo nosotros dentro de la cancha podemos cambiar las cosas”, afirmó el futbolista brasileño.

Sporting Cristal atraviesa un momento complicado tanto en el ámbito internacional como en el torneo local, situación que ha incrementado la presión sobre jugadores y comando técnico.