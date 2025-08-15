Sporting Cristal presentó oficialmente a su flamante delantero, el brasileño Felipe Vizeu, quien se mostró muy contento tras su primer entrenamiento como jugador celeste.

Al ser consultado sobre qué lo motivó para llegar al fútbol peruano y específicamente al club rimense, contó que conocía a la institución y el campeonato nacional.

“Soy un atleta, un profesional y quiero vivir en grandes clubes de grandes objetivos y aquí estoy por la grandeza del club”, dijo Vizeu.

“La ciudad es bellísima, un nuevo país para mí, me gusta mucho jugar fuera de Brasil. Me motivó la grandeza e historia que tiene Sporting Cristal”, añadió el atacante de 28 años.

Al ser consultado sobre sus características, destacó que no es el típico nueve que solo permanece en el área para anotar, sino que goza de mucha versatilidad.

“Soy un ‘9′, pero tengo mucha movilidad en el frente de ataque. El estilo de juego del profesor Autuori también le gusta de un delantero que pueda salir y crear oportunidades para otros compañeros", explicó.

Sporting Cristal es uno de los líderes del campeonato y este sábado se enfrentará en Juliaca a Binacional, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

