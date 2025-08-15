El nuevo delantero celeste se definió como un ‘9′ con mucha movilidad en el frente de ataque, con la capacidad de asociarse y brindar asistencias.
El nuevo delantero celeste se definió como un ‘9′ con mucha movilidad en el frente de ataque, con la capacidad de asociarse y brindar asistencias.
Redacción EC
Redacción EC

presentó oficialmente a su flamante delantero, el brasileño , quien se mostró muy contento tras su primer entrenamiento como jugador celeste.

LEE TAMBIÉN: Julio César Uribe sobre Jhilmar Lora: “Es parte del plantel. Dependerá siempre de él que el técnico le dé la oportunidad”

Al ser consultado sobre qué lo motivó para llegar al fútbol peruano y específicamente al club rimense, contó que conocía a la institución y el campeonato nacional.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Carlos Lázaro

“Soy un atleta, un profesional y quiero vivir en grandes clubes de grandes objetivos y aquí estoy por la grandeza del club”, dijo Vizeu.

“La ciudad es bellísima, un nuevo país para mí, me gusta mucho jugar fuera de Brasil. Me motivó la grandeza e historia que tiene Sporting Cristal”, añadió el atacante de 28 años.

MIRA: Jorge Fossati explicó cambio de Rodrigo Ureña: “Tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo”

Al ser consultado sobre sus características, destacó que no es el típico nueve que solo permanece en el área para anotar, sino que goza de mucha versatilidad.

“Soy un ‘9′, pero tengo mucha movilidad en el frente de ataque. El estilo de juego del profesor Autuori también le gusta de un delantero que pueda salir y crear oportunidades para otros compañeros", explicó.

Sporting Cristal es uno de los líderes del campeonato y este sábado se enfrentará en Juliaca a Binacional, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC