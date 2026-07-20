La etapa de Felipe Vizeu en Sporting Cristal llegó a su fin. El club rimense anunció este lunes 20 de julio la rescisión de contrato por mutuo acuerdo con el delantero brasileño, quien dejó de estar en los planes del técnico Roberto Mosquera para afrontar el Torneo Clausura.

La desvinculación pone fin a varias semanas de negociaciones entre ambas partes y, además, permite al cuadro celeste liberar un cupo de extranjero para reforzar su plantel.

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Sporting Cristal anunció la rescisión del contrato

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Sporting Cristal confirmó que ambas partes acordaron poner fin al vínculo laboral.

“El Club Sporting Cristal informa a la hinchada celeste y a la opinión pública en general que por mutuo acuerdo, se ha resuelto el vínculo laboral con el futbolista Felipe Vizeu. Agradecemos a Felipe por estos meses defendiendo nuestros colores, por su profesionalismo y entrega, y le deseamos éxitos en su futuro profesional”.

Aunque el atacante tenía contrato vigente hasta diciembre de este año, la dirigencia y el jugador lograron llegar a un acuerdo para concretar su salida.

¡Muchas gracias, Felipe!



Te agradecemos por tu entrega y profesionalismo con la Celeste.



¡Muchos éxitos!#FuerzaCristal pic.twitter.com/fUDAlpXBag — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 20, 2026

Perdió protagonismo en el equipo de Roberto Mosquera

La salida de Vizeu era un escenario que se manejaba desde hace varias semanas. El brasileño fue perdiendo protagonismo tras un rendimiento irregular, marcado por oportunidades desperdiciadas tanto en el cierre de la temporada 2025 como en encuentros determinantes de la campaña 2026.

Ante ese panorama, el área deportiva le comunicó que no sería considerado por Roberto Mosquera para disputar el Torneo Clausura, lo que terminó acelerando las conversaciones para resolver su situación contractual.

Felipe Vizeu. (Foto: Getty Images)

La salida de Vizeu abre espacio para Juan Manuel Cuesta

Con la desvinculación del atacante brasileño, Sporting Cristal liberó un cupo de extranjero, requisito que le permitirá inscribir al colombiano Juan Manuel Cuesta.

El extremo no pudo debutar en la primera fecha del Torneo Clausura debido a la falta de disponibilidad de plazas para futbolistas extranjeros, además de encontrarse recuperándose de algunos problemas físicos.

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