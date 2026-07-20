Felipe Vizeu pone en ventaja a Sporting Cristalante equipo de Carlos Bustos (Foto: Liga1)
Felipe Vizeu pone en ventaja a Sporting Cristalante equipo de Carlos Bustos (Foto: Liga1)
Por Redacción EC

La etapa de Felipe Vizeu en Sporting Cristal llegó a su fin. El club rimense anunció este lunes 20 de julio la rescisión de contrato por mutuo acuerdo con el delantero brasileño, quien dejó de estar en los planes del técnico Roberto Mosquera para afrontar el Torneo Clausura.

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