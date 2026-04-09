Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sporting Cristal venció por 1-0 a Cerro Porteño con gol de Felipe Vizeu. (Foto: Getty Images)
Sporting Cristal venció por 1-0 a Cerro Porteño con gol de Felipe Vizeu. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Sporting Cristal sumó sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores 2026 tras vencer 1-0 a Cerro Porteño gracias al golazo de Felipe Vizeu.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.