Sporting Cristal sumó sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores 2026 tras vencer 1-0 a Cerro Porteño gracias al golazo de Felipe Vizeu.

El delantero brasileño volvió a celebrar un gol tras varias semanas de sequía. La última vez que anotó fue ante Juan Pablo II el pasado 14 de febrero.

Vizeu conversó con RPP no dudó en agradecer a su familia, quienes han sido su apoyo en medio de las críticas.

“Mi esposa y mi hijo siempre han sido mi principal apoyo. Mi mayor tranquilidad era saber que este momento iba a volver y podría ayudar a Sporting Cristal”, confesó.

Asimismo, el atacante ‘celeste’ fue muy autocrítico con su rendimiento, y aseguró que trabajará para recibir el apoyo de la hinchada.

“No estaba teniendo chances de gol, no estaba feliz porque no tenía las oportunidades. Sé que va a volver el apoyo de la hinchada, voy a hacer las cosas con más tranquilidad”, indicó.

Por último, reveló su última conversación con Paulo Autuori, quien confió en él como delantero de su plantel.

“Le pedí perdón a Autuori porque no estaban saliendo las cosas bien y no podía ayudar al equipo. Me respondió “perdóname a mi, perdóname por no haberte podido ayudar más”. Es una persona espectacular, pero fue una decisión que él quería”, comentó.