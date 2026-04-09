Sporting Cristal sumó sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores 2026 tras vencer 1-0 a Cerro Porteño gracias al golazo de Felipe Vizeu.
Sporting Cristal sumó sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores 2026 tras vencer 1-0 a Cerro Porteño gracias al golazo de Felipe Vizeu.
El delantero brasileño volvió a celebrar un gol tras varias semanas de sequía. La última vez que anotó fue ante Juan Pablo II el pasado 14 de febrero.
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Vizeu conversó con RPP no dudó en agradecer a su familia, quienes han sido su apoyo en medio de las críticas.
“Mi esposa y mi hijo siempre han sido mi principal apoyo. Mi mayor tranquilidad era saber que este momento iba a volver y podría ayudar a Sporting Cristal”, confesó.
Asimismo, el atacante ‘celeste’ fue muy autocrítico con su rendimiento, y aseguró que trabajará para recibir el apoyo de la hinchada.
“No estaba teniendo chances de gol, no estaba feliz porque no tenía las oportunidades. Sé que va a volver el apoyo de la hinchada, voy a hacer las cosas con más tranquilidad”, indicó.
Por último, reveló su última conversación con Paulo Autuori, quien confió en él como delantero de su plantel.
“Le pedí perdón a Autuori porque no estaban saliendo las cosas bien y no podía ayudar al equipo. Me respondió “perdóname a mi, perdóname por no haberte podido ayudar más”. Es una persona espectacular, pero fue una decisión que él quería”, comentó.