Por Redacción EC

En una jornada cargada de emociones, los jugadores de Alianza Lima protagonizaron un conmovedor momento al escuchar mensajes enviados por sus madres, en el marco de la celebración del Día de la Madre.

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