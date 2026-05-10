En una jornada cargada de emociones, los jugadores de Alianza Lima protagonizaron un conmovedor momento al escuchar mensajes enviados por sus madres, en el marco de la celebración del Día de la Madre.

𝑼𝒏 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒋𝒆.

𝑼𝒏𝒂 𝒗𝒐𝒛.

𝑼𝒏 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒓𝒅𝒐.

𝒀 𝒎𝒊𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒐𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓.



Estas son las palabras que acompañaron cada paso hasta llegar aquí. 🎧



Antes de los aplausos, estuvieron ellas.

Antes de las… pic.twitter.com/KANRTNo7su — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) May 10, 2026

Durante la dinámica organizada por el club, los futbolistas fueron sorprendidos con videos personalizados, en los que sus madres les dedicaban palabras de aliento, orgullo y cariño. La reacción fue inmediata: varios de ellos no pudieron contener las lágrimas ante el emotivo gesto.

Las imágenes reflejaron el lado más humano del plantel, mostrando la conexión familiar detrás de cada jugador y el sacrificio que hay en sus historias personales para llegar al fútbol profesional.

Este tipo de iniciativas refuerzan la unión dentro del grupo y también con la hinchada, que pudo ver una faceta distinta de sus referentes, en un contexto donde lo emocional cobró protagonismo más allá de lo deportivo.