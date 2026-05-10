En una jornada cargada de emociones, los jugadores de Alianza Lima protagonizaron un conmovedor momento al escuchar mensajes enviados por sus madres, en el marco de la celebración del Día de la Madre.
En una jornada cargada de emociones, los jugadores de Alianza Lima protagonizaron un conmovedor momento al escuchar mensajes enviados por sus madres, en el marco de la celebración del Día de la Madre.
Durante la dinámica organizada por el club, los futbolistas fueron sorprendidos con videos personalizados, en los que sus madres les dedicaban palabras de aliento, orgullo y cariño. La reacción fue inmediata: varios de ellos no pudieron contener las lágrimas ante el emotivo gesto.
Las imágenes reflejaron el lado más humano del plantel, mostrando la conexión familiar detrás de cada jugador y el sacrificio que hay en sus historias personales para llegar al fútbol profesional.
Este tipo de iniciativas refuerzan la unión dentro del grupo y también con la hinchada, que pudo ver una faceta distinta de sus referentes, en un contexto donde lo emocional cobró protagonismo más allá de lo deportivo.