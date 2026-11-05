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Resumen

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Nuestro columnista apunta al inminente Fenómeno del Niño que azotará las costas peruanas en los próximos meses y las repercusiones que tendría en el desarrollo de la Liga 1 | (Foto: Liga 1)
Nuestro columnista apunta al inminente Fenómeno del Niño que azotará las costas peruanas en los próximos meses y las repercusiones que tendría en el desarrollo de la Liga 1 | (Foto: Liga 1)
Por Pedro Ortiz Bisso

“El Niño estaría en franca retirada”, anunciaba el diario “El Tiempo” de Piura el 24 de marzo de 1998, pese a que el sol atacaba con fuerza y las lluvias dejaban los caminos anegados. Dos semanas más tarde, Alianza Atlético recibía a Universitario en el estadio Miguel Grau y el sol terco se inmiscuía hasta en los pliegues más pudorosos de los hinchas que desafiaron el barro seco de las calles. Los periodistas que estuvimos ahí descubrimos un campo inesperadamente en buen estado. Solo detrás de uno de los arcos la devastación había dejado su huella: los túneles que conducían a los vestuarios estaban inundados. El Niño quería quedarse a vivir en Piura.

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