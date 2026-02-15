Fernando Cabada, administrador de Alianza: “Nuestro objetivo esencial este año es la Liga 1; tenemos en la sangre la obligación de campeonar en nuestro 125 aniversario”

—¿Cómo se vivieron los días previos al aniversario 125 del club?

Fueron días de bastante trabajo porque trabajamos no solo en la ceremonia, sino varios hitos con los que hemos venido cumpliendo. El inicio de toda esta celebración fue el partido que tuvimos con el Inter Miami, que era un rival que estaba a la altura de esta fe.

—¿Proyectos como el libro que se tiene pensado de la mano de El Comercio es un legado que va más allá del momento del club?

Este 2026 es un año especial por el 125 aniversario del club, pero también un año para el que nos venimos preparando. Lo que tenemos pensado, como visión, es cumplir 125 años gestionando la historia, nuestra identidad y lo que será el futuro del club. Dentro de ese marco tenemos algunos proyectos. El libro que estamos haciendo con El Comercio es un tema especial, importante. Antes hemos tenido el libro de los cien años también con ustedes y creo que la parte interesante es poder contar nuestra historia. Porque somos un club con 125 años, pero que no teníamos un archivo con la historia del club. Entonces estamos creando el primer archivo documentario y estamos también a mitad de la construcción de nuestro primer museo.

Las tres primeras cuadras del jirón San Cristóbal, iniciando desde el cruce con Mendoza Merino, tendrán murales que muestren la historia e identidad de Alianza Lima. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec) / Julio Reaño

—¿Cuáles son los otros proyectos que tiene el club para este año?

Uno es el “Caminito Íntimo”, donde estamos contando toda la historia del club en algunas calles en las que se podrá vivir lo que es Alianza Lima, la música, la comida y las figuras del aliancismo contadas en murales desde el jirón San Cristóbal hasta la avenida Mendoza Merino. Queremos que los turistas puedan llegar a Matute, el único estadio con historia viva, pero no solo que vengan los días de partido sino que todo sea un circuito. A eso le sumamos que ya tenemos por fin la habilitación de nuestra explanada donde podremos realizar eventos culinarios y cosas que le den vida a la zona y alrededores de Matute. Queremos que haya una economía que se mueva alrededor porque Alianza Lima tiene responsabilidades que van más allá de jugar fútbol, nos preocupamos por la cultura y la identidad.

—¿En la explanada de occidente se podrá realizar conciertos también?

Tenemos capacidad para 12 mil personas, así que sí, eventualmente habrán conciertos.

—¿Y existe realmente un proyecto para renovar Matute? ¿Por qué siempre se ha dicho eso y nunca se hizo?

Existe un proyecto de ampliación desarrollado recientemente con un sistema que permite hacer la ampliación sin cerrar el estadio porque se daría por etapas cerrando temporalmente tribunas. Se ampliaría la capacidad total aproximadamente a 50 mil personas. Es un proyecto cuya ejecución está costando entre 60 y 70 millones de dólares aproximadamente. No estoy ofreciendo que lo vamos a construir este año porque demora más o menos 36 meses, pero vamos a empezar a tramitarlo.

—Se habla de proyectos y mejoras, sobre todo del estadio. ¿Cómo sobrellevar todo eso teniendo a la par que resolver crisis, sea institucional como futbolística?

Todas las instituciones tienen crisis, tienen altas y bajas, y uno no puede detenerse. Cuando hay una crisis, lo que se hace es tomar decisiones y se sigue caminando. Imagínate si nos vamos a detener por una crisis en los 125 años.

Fernando Cabada asumió el cargo de administrador de Alianza Lima en enero de este año. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC) / ANTONIO MELGAREJO

—Detener no, claro, pero sí impacta, ¿no?

Todo genera un impacto. El tema es gestionarlo. Cuando te toca bailar con la más fea, por lo menos baila bonito.

—Pasando al plano futbolístico, en la fecha 1, Alianza Lima jugó ante Huancayo sin VAR, y en la fecha 2 el VAR falló por unos minutos. ¿Cómo se ven estos problemas con el arbitraje peruano desde el lado de un club que es parte de la organización de la Liga 1?

Primero, debo aclarar que el comité al que pertenece Alianza, que yo represento y presido, tiene como objetivo la administración de algunos de los contratos de derechos de televisión, no de todos. En esa parte hemos gestionado junto con el resto del comité un trabajo en equipo importante. Hemos sido los articuladores que hemos logrado gestionar y negociar para que las cosas se den. Te puedo decir que hoy sí el tema de los derechos de televisión está solucionado.

—Lo mismo decías una semana antes del torneo y pasó lo que pasó en Huancayo...

Sí, es totalmente cierto, pero eso es porque todavía no se habían firmado todos los documentos. A pesar de los acuerdos principales, habían detalles de ‘tira y jala’ que se estaban negociando y forzando. Hoy eso ya se cerró. Ya hay compromisos de solución con todas las partes y se firmaron las adendas necesarias. Cuando lo dije era real, pero habían aún desajustes que ya están solucionados. Hoy no falta ninguna firma.

—¿1190 le debe a Alianza Lima?

A Alianza le deben dos meses, igual que a todos los clubes. Al único club que le tienen una deuda superior es a Melgar. Eso es parte de los acuerdos; no se podía llegar a un acuerdo sin el compromiso de solucionar lo de Melgar. Para Alianza, el tema de los retrasos se está solucionando.

—¿Cuál es el presupuesto del club para este año y cómo se distribuye en las disciplinas que tiene el club: fútbol masculino y femenino, vóley y futsal Down?

Es difícil decirte cifras exactas, pero la mayoría de ingresos llegan por el fútbol profesional: derechos de televisión, sponsorías y taquillas. En ingresos no deportivos deberíamos estar creciendo aproximadamente en un 25% en el 2026. Sobre los derechos de televisión, para nosotros es un ingreso importante, pero puede estar en el entorno del 20% al 25% de los ingresos totales.

—¿De dónde viene el ingreso más importante para Alianza Lima?

Yo sumaría taquilla, sponsors y, en los últimos años, no ha sido menor la venta de jugadores.

—¿Y el ingreso de premios por participación en torneos internacionales? Se entiende que no entra en el presupuesta, pero se planifica con ello, ¿O no?

Tengo que responderte que sí, pero no. Al hacer un presupuesto no consideramos los premios porque dependen de resultados. Nuestro objetivo esencial y trascendental este año es la Liga 1; tenemos en la sangre la obligación de campeonar en nuestro 125 aniversario. Pero gestionamos una institución que va más allá de un equipo de fútbol, generamos puestos de trabajo y procesos de mejora como cualquier corporación privada. No puedes proyectar ingresos que todavía no recibes. Confiamos en el equipo, pero tomamos precauciones.

—¿En qué gasta la plata Alianza Lima?

Te cuento para aclarar puntos que no se ven. Cuando hablas de un premio de fase de 400 mil o 600 mil dólares, ¿sabes cuánto cuesta un chárter y el hotel? Cuesta más de 200 mil dólares. Los premios a jugadores normalmente son netos y el club recibe un bruto. A veces recibes 500 mil pero gastas 600 mil. No todos los ingresos son netos. También contratamos jugadores de nivel. Cuando tomamos la administración había déficit de liquidez que absorbieron ingresos. No nos sobra la plata, la gestionamos bien y generamos valor, como construir el museo.

—¿Y en esa gestión, Alianza está al día en sus cuotas con la deuda concursal?

Al cien por ciento.

—¿Cuándo está proyectado terminar de pagar todo?

Me parece que el plazo total es hasta el 2031.

—Es una semana intensa que afecta incluso las celebraciones de los 125 años...

Respecto al debut en Liga 1, vamos con seis puntos y para nosotros cada partido es una pequeña final. Los preparativos del aniversario toman tiempo, pero se llevan bien con ilusión.

—Este Alianza no es un equipo fiable, el propio técnico Pablo Guede dijo que estaban al 50% del rendimiento que él espera

Yo confío en el trabajo que se está realizando, no es algo poético. Este equipo ha sido golpeado fuertemente y está saliendo adelante. Si me fijo en indicadores como la velocidad de los jugadores medida por GPS, hemos mejorado cerca de un 15% a 20%. Se viene trabajando bien en lo físico y técnico. Tenemos un director técnico muy bueno y una gran plantilla. Este nuevo planteamiento tiene apenas un mes; hay que dar espacio para que siga avanzando.

—Señalaste que la obligación es campeonar en la Liga 1 este 2026, un año en el que el clásico rival busca su primer tetracampeonato. ¿Suma presión esa posibilidad?

Una institución como Alianza no vive mirando al frente, se mira a sí misma. No estamos pensando en el vecino. Cumplimos 125 años y nuestro objetivo es campeonar. También trabajamos en la parte formativa, tenemos la responsabilidad de desarrollar cantera y jugadores para que el avance deportivo sea sostenido. Estamos enfocados en que de ahí salgan nuestras siguientes ventas. No miramos al frente, vemos hacia nosotros con un plan de largo plazo por Alianza y por el Perú.

—Alianza Lima sufrió su primer gran fracaso del año: quedó fuera de la Libertadores en fase 1. ¿El técnico Pablo Guede y los encargados del área deportivo, Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo, tienen el respaldo del club o, como suelen decir, están en evaluación?

Que una institución mantenga todo bajo constante evaluación no significa que los plazos sean cortos. No podemos ser cortoplacistas ni dar saltos. Confiamos en el técnico y en la parte deportiva. El proyecto no se evalúa por decisiones de muy corto plazo porque así no funciona.

—¿Cómo tomó el club la eliminación ante 2 de mayo?

En Alianza no siempre vivimos momentos sencillos y este resultado ha sido duro para nuestro plantel y en nuestros hinchas. Pero, si algo nos define a lo largo de estos 125 años de historia es la capacidad de levantarnos y seguir adelante. Por otro lado, nuestro objetivo comunicado desde el inicio del año es el campeonato local de la Liga 1 este 2026 y vamos a ir con todo para lograrlo.