Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con un escándalo y una sorpresiva eliminación tempranera de la Libertadores sobre la espalda, Alianza Lima recibe sus 125 años de historia, pasión y gloria que lo hacen uno de los clubes más grandes del Perú. No es el escenario imaginado en lo deportivo, pero en Matute -afirman- no pueden parar. “Imagínate si nos vamos a detener por una crisis”, nos dice Fernando Cabada, administrador del club. En la previa del aniversario, el dirigente no solo respalda al técnico Pablo Guede y a los encargados del área deportiva (Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandado, padre e hijo), también anuncia los proyectos para este año: el libro junto a El Comercio, la explanada del estadio Alejandro Villanueva para conciertos y el museo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista

El tenso cruce entre Guede y Girotti y el “Barcos, Barcos” del hincha contra el equipo: lo que no se vio del amargo empate de Alianza en Trujillo
DT

El tenso cruce entre Guede y Girotti y el “Barcos, Barcos” del hincha contra el equipo: lo que no se vio del amargo empate de Alianza en Trujillo

Fernando Cabada, administrador de Alianza: “Nuestro objetivo esencial este año es la Liga 1; tenemos en la sangre la obligación de campeonar en nuestro 125 aniversario”
Fútbol peruano

Fernando Cabada, administrador de Alianza: “Nuestro objetivo esencial este año es la Liga 1; tenemos en la sangre la obligación de campeonar en nuestro 125 aniversario”

¿Dónde ver repetición del partido Alianza Lima vs. Alianza Atlético (0-0), por el Torneo Apertura de la Liga 1?
Fútbol peruano

¿Dónde ver repetición del partido Alianza Lima vs. Alianza Atlético (0-0), por el Torneo Apertura de la Liga 1?

VIDEO: ver resumen del partido Alianza Lima vs. Alianza Atlético (0-0), por la Liga 1
Fútbol peruano

VIDEO: ver resumen del partido Alianza Lima vs. Alianza Atlético (0-0), por la Liga 1