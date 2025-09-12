El Administrador del club blanquiazul dijo que se debería evitar la victoria con temas ajenos a lo hecho dentro de un terreno de juego.
El Administrador del club blanquiazul dijo que se debería evitar la victoria con temas ajenos a lo hecho dentro de un terreno de juego.
Pese a que ya pasaron algunas semanas desde el último clásico entre Universitario y en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, aún genera reacciones.

Esta vez fue el Administrador blanquiazul, quien se refirió a todo lo que se vivió fuera de las canchas con la delegación de su club en el recinto crema.

“En el último clásico nos estaban filmando en cada paso para ver qué hacía cada uno, para ver con qué reclamaban, un poco más y nos filman en el baño”, dijo en declaraciones a Ovación.

“Deberíamos dejar de tratar de ganar fuera la cancha”, añadió el directivo de La Victoria.

La serie de cuartos de final de Copa Sudamericana, que tendrá como protagonista a Alianza Lima ante la Universidad de Chile, inicia el jueves 18 de septiembre en Matute, mientras que la revancha se disputará el jueves 25 del mismo mes en el ‘El Coloso del Llano’ de Coquimbo.

Luego de superar en el repechaje a Gremio de Porto Alegre, Alianza Lima se impuso también ante la Universidad Católica de Quito por los octavos de final del torneo.

