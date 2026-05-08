Resumen

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Por Redacción EC

El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, se refirió a la relación institucional con Universitario de Deportes y aseguró que no tendría problemas en reunirse con Franco Velazco si las circunstancias lo permiten.

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