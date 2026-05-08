El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, se refirió a la relación institucional con Universitario de Deportes y aseguró que no tendría problemas en reunirse con Franco Velazco si las circunstancias lo permiten.

Durante una entrevista en TV Perú, el directivo blanquiazul destacó la importancia de mantener una buena comunicación entre ambas instituciones, a pesar de tratarse de los clásicos rivales del fútbol nacional.

“No tengo ningún problema en tomar un café con nadie”

Fernando Cabada dejó en claro que el diálogo debe prevalecer y aseguró que mantiene conversaciones frecuentes con personas vinculadas al club crema. “Yo no tengo ningún problema en tomar un café con nadie, pero creo que tienen que darse las circunstancias”, comentó el administrador de Alianza Lima.

Además, reveló que existe comunicación constante con integrantes de Universitario. “Y es más, ahí hay una persona con la que converso muy seguido porque siempre es bueno mantener una buena capacidad de interlocución”, agregó.

Franco Velazco asegura que plantel entrará en evaluación de cara al Torneo Clausura (Foto: GEC)

El directivo blanquiazul también reflexionó sobre la histórica rivalidad entre Alianza Lima y Universitario, señalando que la competencia deportiva no debe trasladarse a escenarios de violencia o confrontación institucional.

“Universitario es nuestro rival clásico; sin embargo, no por eso tenemos que pensar que es nuestro enemigo ni que hay que atacarlo con violencia”, sostuvo.

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