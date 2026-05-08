El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, se refirió a la relación institucional con Universitario de Deportes y aseguró que no tendría problemas en reunirse con Franco Velazco si las circunstancias lo permiten.
El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, se refirió a la relación institucional con Universitario de Deportes y aseguró que no tendría problemas en reunirse con Franco Velazco si las circunstancias lo permiten.
“No tengo ningún problema en tomar un café con nadie”
Fernando Cabada dejó en claro que el diálogo debe prevalecer y aseguró que mantiene conversaciones frecuentes con personas vinculadas al club crema. “Yo no tengo ningún problema en tomar un café con nadie, pero creo que tienen que darse las circunstancias”, comentó el administrador de Alianza Lima.
Además, reveló que existe comunicación constante con integrantes de Universitario. “Y es más, ahí hay una persona con la que converso muy seguido porque siempre es bueno mantener una buena capacidad de interlocución”, agregó.
Resumen de Alianza Lima como único puntero de la Liga 1, con goles heroicos de Garcilazo y Hernán Barcos. Análisis de cuatro situaciones arbitrales controvertidas, incluyendo penales en contra y decisiones perjudiciales en partidos clave. Los dirigidos por Pablo Bengoechea descansan tranquilos pese a las polémicas.