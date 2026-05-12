Alianza Lima ya empieza a planificar los movimientos que realizará para el Torneo Clausura, tanto en el tema de refuerzos como en la continuidad de algunos futbolistas del plantel blanquiazul.

Uno de los nombres que genera expectativa en Matute es el de Pedro Aquino. Sobre el volante nacional, el administrador íntimo Fernando Cabada confirmó en conversación con ‘Fútbol como cancha’ que el préstamo del jugador finaliza a mitad de año y que, hasta el momento, no existe una solicitud formal para extender su permanencia.

Alianza Lima evalúa fichajes para el Clausura

Fernando Cabada también reveló que el club ya trabaja en la planificación del segundo semestre del año, donde buscarán potenciar el plantel con nuevas incorporaciones.

El administrador confirmó que sostendrá reuniones junto a Franco Navarro y el área deportiva para analizar posibles refuerzos y también algunas salidas dentro del equipo.

Fernando Cabada y el presente de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

La dirigencia de Alianza Lima busca fortalecer al plantel con miras al Torneo Clausura y la pelea por el título nacional, en una camáña donde el cuadro blanquiazul se mantiene como uno de los protagonistas de la Liga 1.

Cabada elogió el trabajo de Pablo Guede

Otro de los puntos abordados fue el presente del entrenador Pablo Guede, quien viene siendo respaldado por la dirigencia íntima gracias al rendimiento mostrado por el equipo en las últimas jornadas.

Según Cabada, el estratega argentino destaca por su capacidad táctica y el estudio detallado de cada rival. “Pablo es muy maniático del fútbol, estudia cada partido y cada formación la genera en función a las sociedades que él asume que pueden darse entre jugadores y el rival. Siempre estamos ensayando tácticas nuevas”, comentó.

No obstante, evitó adelantar detalles sobre una posible renovación de contrato, aunque dejó clara su satisfacción con el trabajo del técnico. “Pablo cuenta con mi respaldo y estoy contento con el trabajo que viene haciendo”, puntualizó.

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