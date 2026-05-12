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Fernando Cabada confirmó reuniones para definir fichajes y la situación de Pedro Aquino. Foto: Alianza Lima
Fernando Cabada confirmó reuniones para definir fichajes y la situación de Pedro Aquino. Foto: Alianza Lima
Por Redacción EC

Alianza Lima ya empieza a planificar los movimientos que realizará para el Torneo Clausura, tanto en el tema de refuerzos como en la continuidad de algunos futbolistas del plantel blanquiazul.

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