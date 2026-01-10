Alianza Lima ya se encuentra jugando frente a Independiente de Avellaneda en el estadio Parque Viera de Montevideo, en un duelo correspondiente a la Serie Río de La Plata que marca una exigente prueba internacional para el conjunto blanquiazul. Con el balón en movimiento, el equipo íntimo mide fuerzas ante uno de los históricos del fútbol argentino.

Durante los primeros minutos del encuentro, el elenco dirigido por Pablo Guede mostró una postura competitiva, intentando sostener la posesión y disputar el mediocampo ante un Independiente que propone intensidad y presión alta.

El trámite del partido se desarrolla con intensidad, propio de un choque de pretemporada, pero con pasajes de fricción y disputas fuertes que elevan la exigencia física de ambos planteles.

A los 14 minutos del primer tiempo, Fernando Gaibor preocupó a los hinchas aliancistas tras salir del campo por una molestia física. El volante ecuatoriano venía aquejando tras una dividida, por lo que el técnico decidió hacer ingresar a Jesús Castillo en su lugar.