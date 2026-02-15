Fernando Gaibor sobre el racismo contra Eryc Castillo: “No se habla con la veracidad que hay que hablar” | VIDEO

Por Redacción EC

Fernando Gaibor alzó la voz sobre el caso de racismo que involucró a su compañero Eryc Castillo y cuestionó el tratamiento que se le ha dado al tema en el entorno deportivo. El volante de Alianza Lima consideró que la situación no ha sido abordada con la seriedad que corresponde, pese a la gravedad de lo ocurrido. “El otro día pasó el tema de racismo con Eryc Castillo y NO se habla con la veracidad que hay que hablar”, declaró.

