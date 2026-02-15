Fernando Gaibor sobre el racismo contra Eryc Castillo: “No se habla con la veracidad que hay que hablar” | VIDEO

Fernando Gaibor alzó la voz sobre el caso de racismo que involucró a su compañero Eryc Castillo y cuestionó el tratamiento que se le ha dado al tema en el entorno deportivo. El volante de Alianza Lima consideró que la situación no ha sido abordada con la seriedad que corresponde, pese a la gravedad de lo ocurrido. “El otro día pasó el tema de racismo con Eryc Castillo y NO se habla con la veracidad que hay que hablar”, declaró.

El mediocampista blanquiazul dejó entrever su preocupación por la falta de un pronunciamiento más contundente y por la forma en que se ha manejado el caso públicamente. Sus palabras reflejan el respaldo del plantel hacia Castillo, quien fue víctima de comentarios ofensivos que generaron indignación dentro y fuera del club.

“El otro día pasó el tema de racismo con Eryc Castillo y NO se habla con la veracidad que hay que hablar”



Fernando Gaibor, jugador de Alianza Lima



🎤 @PaolovelaR pic.twitter.com/HW6xG9H0ff — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) February 15, 2026

Gaibor también evidenció la necesidad de que este tipo de situaciones no se minimicen y sean tratadas con total transparencia, en defensa de los valores del fútbol y el respeto entre profesionales. El futbolista considera que es fundamental visibilizar estos hechos para evitar que se repitan en el futuro.

El pronunciamiento del jugador se suma a las reacciones que surgieron desde Alianza Lima tras el incidente, reafirmando la postura del equipo en contra de cualquier forma de discriminación. El club y sus integrantes han mostrado unidad frente a lo sucedido, dejando en claro que el respeto es un pilar esencial dentro y fuera del campo.