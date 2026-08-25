El atacante de 27 años regresó a la Liga 1 tras un breve paso por el fútbol de Israel. Llega al club cusqueño como agente libre. Foto: Garcilaso
El atacante de 27 años regresó a la Liga 1 tras un breve paso por el fútbol de Israel. Llega al club cusqueño como agente libre. Foto: Garcilaso
Por Redacción EC

Fernando Pacheco es nuevo jugador de Deportivo Garcilaso. Así lo hizo público la institución cusqueña a través de sus redes sociales, este martes 25 de agosto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.