Fernando Pacheco es nuevo jugador de Deportivo Garcilaso. Así lo hizo público la institución cusqueña a través de sus redes sociales, este martes 25 de agosto.

“Un nuevo refuerzo llega al rico Garci”, publicó el club dándole la bienvenida a Pacheco.

“Velocidad, desequilibrio, talento y hambre de gloria llegan para ponerse la Celeste y defender nuestros colores en cada batalla. Fernando Pacheco se suma al Vendaval Celeste para aportar su fútbol y dejarlo todo por esta camiseta”, agregó.

El atacante de 27 años llega a Garcilaso como agente libre tras una breve aventura en el fútbol de Israel con el Kiryat Shmona.

Aunque su nombre se vinculó con Alianza Lima, las negociaciones no avanzaron.