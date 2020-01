Siempre existe un morbo especial cuando un futbolista decide dejar el último club que lo acogió para reforzar al rival de toda la vida. Y aunque ya no es extraño, que suceda genera muchas habladurías. Pero que un futbolista haya jugado por los tres clubes más importantes de su país, habla bien de él -por su nivel- y también demuestra que pone por delante el profesionalismo que el hinchaje.

► Real Madrid: Hazard se perderá la Supercopa de España 2020 por lesión

► A tres meses de las Eliminatorias, una radiografía de las 10 selecciones

Tal es el caso de Alberto Rodríguez que este jueves fichó por Alianza Lima y se unió a la larga lista de futbolistas que vistieron las camisetas de los tres grandes del fútbol peruano como son Universitario de Deportes, Sporting Cristal y el elenco blanquiazul.

Como el ’Mudo’ hay 17 casos en la historia del fútbol peruano de futbolistas que se pasearon por La Victoria, el Rímac y Breña, en su momento, aunque ahora es Ate.

Solo un detalle no menor es que todos estos futbolistas tiene pasado en selección peruana. No hay ninguno de los que verás en la galería que haya jugado en los tres clubes más importantes del país y no se haya puesto la bicolor en algún momento. Hasta el nacionalizado Gustavo Tempone está incluido.

Recuerda qué otros casos existen así como el del ‘Mudo’, quien tendrá para contarle a sus hijos este logro que pocos ostentan. Además en esta galería podrás ver cómo lucía cada uno de ellos con la camiseta celeste, blanquiazul y crema.

TE PUEDE INTERESAR