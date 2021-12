César Vallejo tendrá la dura misión de disputar Copa Libertadores el próximo año y, por eso, se ha comenzado a reforzar. En ese sentido, el elenco trujillano anunció—el último miércoles—a Carlos Ascues como su flamante fichaje.

El volante llega procedente de Alianza Atlético de Sullana donde anotó dos goles en 17 partidos. El futbolista nacional mencionó que se siente contento por llegar a un equipo que lo había tentado para tenerlo en él en años anteriores.

“Muy feliz que una institución como César Vallejo se fije en mí, desde el 2019 se había acercado, pero por otros motivos no se pudo dar. Estoy agradecido con el ‘profe’ Chemo y el presidente”, señaló para GOLPERÚ.

Además, el ‘Patrón’ confesó que recibió mensajes de apoyo por parte de la afición de la UCV. “Estoy agradecido por los buenos mensajes recibidos de la hinchada y pido que confíen en mí. Ya no soy el mismo chico de antes, ahora ya he madurado, he cambiado y espero dar mi cien por ciento”, añadió.

Carlos Ascues también mencionó que está muy animado por comenzar la pretemporada. “Quiero ponerme al cien por ciento. He venido haciendo trabajos personales, pero no es lo mismo que estar al mando del ‘profe’ Mendaña (preparador físico), con quien coincidí en Melgar. Estoy ansioso de trabajar con ellos para llegar de la mejor manera al campeonato y a la Copa Libertadores”, confesó.

Es importante mencionar que Alianza Atlético separó por una fechas al futbolistas debido a que incumplió los protocolos de seguridad en marzo de este año. Además, fue captado en una fiesta a inicios del 2020 cuando jugaba por Alianza Lima. El técnico de ese tiempo, Pablo Bengoechea, decidió no convocarlo para algunos partidos. En ambos casos, el mediocampista siguió jugando en dichos clubes.