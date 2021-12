Conforme a los criterios de Saber más

Hay fechas que están grabadas en la memoria del hincha de Universitario. Una de ellas es el 7 de julio del 2022. La imagen de aquel momento era la de Ángel Capa gritando “contra todos” y la de José Guillermo del Solar celebrando luego de ganarle el Apertura a Alianza Lima. El Mansiche de Trujillo, era testigo del último partido de Chemo con la U y como profesional. Su sobrino, Alfonso Barco, tenía apenas meses de nacido, pero por sus venas ya corría sangre crema.

En las fotos familiares todo estaba relacionado con Universitario. El papá Álvaro Barco campeón dos veces con la U (1990 y 1992) y los tíos Fernando del Solar y José Guillermo tres veces campeones nacionales con la camiseta crema.

Pero fue Chemo el personaje familiar al que Alfonso Barco comenzó a seguir . Hoy con la internet es más fácil buscar videos. Así llegó a varios partidos donde José Guillermo salía aclamado por los hinchas de la U, que lo volvieron ídolo.

Fonchi es muy seguidor de Chemo del Solar. En esta entrevista con El Comercio, no solo nos cuenta su identificación con su tío, también la conversación que tuvo con Gregorio Pérez y deja en claro que llega al equipo del cual es hincha. Como dice aquella canción de tribuna, Alfonso es merengue desde que era chiquitito.

—¿Cómo se dio tu llegada a Universitario?

Después de que terminará el campeonato para los demás equipos, excepto Cristal y Alianza, se dio la posibilidad porque el profesor Gregorio me llamó. Él quería que yo vaya a la U. Yo le dije que no tenía que haber ningún problema, porque para mí era un sueño jugar en la U. Yo estaba entusiasmado con esta oportunidad. Ni le pensé y decidí llegar a la U.

—¿Qué es lo que rescatas de esa charla que tuviste con Gregorio Pérez?

Me dijo que yo era joven y que creía que yo no tenía techo. Además, resaltó que yo todavía no me había terminado de desarrollar como jugador. Él tenía una forma idónea de cómo me veía como jugador. Me dijo “yo quiero convencerte a ti para transformarte en esta clase de jugador y así va a ser mejor”.

—Siempre es bueno escuchar a Gregorio Pérez…

Sí, cuando me dijo eso no me quedó la menor duda de ir a la U. Es el mejor lugar porque yo soy muy hincha. De verdad soy muy hincha de la U. Además, tener un técnico con mucha experiencia, que ha salido campeón en varios lados y que ha sacado buenos jugadores, para mí no había ninguna duda. Simplemente decidí por todo esto que te digo.

—¿Sientes que tienes mucho peso encima por jugar en la U llevando apellidos con mucha historia en el equipo?

No siento peso. Lo que tengo es una motivación. Tengo ganas de superarme. Lo que más quiero es triunfar en este club porque soy hincha y porque quiero seguir mejorando como jugador. Sobre todo, lo que quiero y queremos todos es campeonar. Estoy seguro que la próxima temporada vamos a pelear por ello.

—¿Llegaste a revisar videos de Chemo, Fernando o Álvaro con la U?

Sí, sobre todo el de Chemo. Era el puesto más similar a lo que yo vengo jugando. He visto muchísimos partidos de Chemo completos en la U del 2002 y en el Celta. Sobre todo en el Celta porque son los que más encuentro en internet.

—¿Te identificas mucho con el juego de Chemo?

Claro. En el juego, sí. No te voy a mentir que trato de imitar muchas cosas de él. A mí me gustaría tener, en algún momento, la capacidad que él tenía de hacer goles. Eso es algo que a mí me falta implementar. Me encantaría poder hacerlo.

—¿Cómo te describirías como jugador?

La verdad es que no me gusta mucho hablar de eso. Lo que sí puedo dejar en claro es que, en la U, sobre todo, se rescata mucho el esfuerzo. Lo que yo sí tengo incorporado es eso, siempre voy a dar todo, mi doscientos por ciento.

—¿Cómo tomas este reto grande que toca afrontar en tu corta carrera?

Yo recién tengo pocos años en primera. Debuté hace 2 años. Pero recién mi primer año jugando fue el año pasado. Pasar de la San Martín es un cambio abismal. Pero lo tomó muy contento. Sobre todo, porque soy muy hincha de la U y porque es el más grande del Perú.

—¿Cómo tomas tu paso la San Martín?

Yo lo tomo como una experiencia llena de aprendizaje. Tuvimos un año muy cambiante. Tuvimos una primera etapa donde jugamos la final. Luego descendimos. Fue una temporada de muchas vivencias. De momentos buenos y malos que hacen que uno mentalmente esté más preparado para, como esta ocasión, jugar en el más grande.

—-¿Qué pasó con la San Martín para que luego de llegar a la final de la Fase 1, descienda?

La verdad es que fueron muchos factores. No solamente dentro del grupo, también fuera. Todos son testigos del tema dirigencial que ocurrió este año que sí influye. Y puedes preguntarle a cualquiera. Pero eso no es una excusa porque finalmente somos los jugadores los que entramos al campo. No pudimos ganar 2 partidos de 17, fue algo muy triste para nosotros. Dentro del grupo todos dimos nuestro máximo nivel .

—En estos días que llevas en la U, ¿con quién hablas más del plantel?

Yo conozco a la gran mayoría. Estuve en la U en menores, también compartí con varios en la selección sub-20 y con varios de los que son de la selección mayor. Varias veces fui sparring de ellos. A la gran mayoría ya los conozco, pero por ser los nuevos me estuve juntando con Joao Villamarín. Ahí nos apoyamos los dos.

—¿A qué jugador de extranjero que no sea Chemo, admiras más?

A mi de chico siempre me ha gustado Fernando Redondo, quien fue compañero de Chemo . El juego de él se asimila mucho al de Chemo. Es zurdo, elegante para jugar, a los dos los he seguido mucho desde chico por medio de videos.

—¿Qué se le puede decir al hincha de Universitario?

Solo le puedo decir que confíen porque tenemos un plantel que va a pelear todo. Vamos a pelear para entrar a la Libertadores y por el título nacional. Vamos a enfrentar la temporada con la exigencia que exige el club.

