En teoría, la Liga 1 arrancará el sábado 21 de enero. Pero los conflictos por los derechos de televisión pueden postergar la alegría del hincha. Mientras en la FPF confían en que todo siga su curso, ocho clubes en conjunto (Alianza Lima, Universitario, Boys, Binacional, Cienciano, Melgar, Cusco FC y Municipal) amenazaron con no jugar el torneo si la Federación no desiste de la medida cautelar que les impide negociar sus derechos audiovisuales.

Un problema que mantiene en incertidumbre el inicio de un campeonato que podría ser de los mejores en muchos años. Y la razón es que los equipos se han reforzado de la mejor manera de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Desde el bicampeón Alianza Lima que busca ser competitivo en la Copa Libertadores, pasando Universitario que sueña con acabar la sequía de títulos o Cristal que regresó a la escuela brasileña, hasta los clubes de provincia que quieren dar batalla.

Alianza Lima: el tricampeonato y la Libertadores

Gabriel Costa Volante - 32 años Regresa a la que fue su casa entre 2014 y 2015, al club que le dio la oportunidad de emigrar por primera vez de su natal Uruguay. Por temas económicos no siguió en La Victoria y jugó por Cristal, lo que le permitió nacionalizarse peruano. Su último equipo fue Colo Colo de Chile. El atacante de 32 años dejó una grata impresión en el ‘Cacique’, es seleccionado nacional y, sin duda, uno de los grandes jales del certamen. ‘Gabi’ buscará el tricampeonato con los íntimos y competir en la Libertadores.

“Quiero que confíen en este grupo que quiere el tricampeonato y pelear la Libertadores”. Hernán Barcos, referente blanquiazul, tomó el micro y con 14 palabras se ganó el aplauso del hincha. Pero no solo es un deseo del ‘9′, sino el objetivo que hay en Alianza Lima, el bicampeón del fútbol peruano.

Con Guillermo Salas en el banco, los íntimos mantienen la base del título anterior, pero también han dado ese salto de calidad que tanto se les exigía. Trajeron al ‘8′ de Colo Colo (Gabriel Costa), al ‘10′ de Atlético Nacional (Andrés Andrade), al ‘9′ de La Equidad (Pablo Sabbag) y al ‘2′ de Boca Juniors (Carlos Zambrano). Además de Santiago García, un central uruguayo con pasado en el fútbol alemán. Bryan Reyna (el más desequilibrante del fútbol peruano), Jesús Castillo, Edinson Chávez e Ítalo Espinoza, Franco Zanelatto se suman al plantel.

La llegada de Zambrano ha sido la mejor contratación de Alianza y la del fútbol peruano. Con 33 años, el central cumplirá su sueño y vestirá la camiseta del equipo de sus amores. Además, Christian Cueva podría arribar al equipo si resuelve su situación contractual con Al Fateh, club del que habría salido por deudas.

“Alianza trajo a Gabriel Costa y Carlos Zambrano, y se rumorea a Christian Cueva. Ahí estamos hablando de tres futbolistas de selección en los últimos doce meses. Ha traído a Andrade también, que es un futbolista que ha jugado la Eliminatoria pasada con Colombia. Es el que se reforzó mejor”, analiza Eduardo Combe, periodista de “Canal N”.

Carlos Zambrano en la presentación de Alianza Lima. (Foto: GEC)

Para el analista Adrián Cabrejos, “Alianza fue el que hizo un mejor trabajo a la hora de fichar, tanto por cantidad como por calidad”. La misma línea sigue Víctor Saferson, scout peruano: “Se ha reforzado para lograr el tricampeonato y para clasificar en la fase de grupos de la Libertadores. Son los candidatos al título, luego sigue Cristal y después la ‘U’”.

Los blanquiazules tienen como objetivo cortar la racha de 29 partidos sin ganar en la Libertadores, pero sin descuidar el torneo local donde son bicampeones. Por eso, el área deportiva le dio a Salas un plantel amplio y rico para elegir y variar. Así quedó demostrado en la Tarde Blanquiazul en la que derrotaron 2-1 a Junior de Barranquilla con un juego que ilusiona al hincha.

Universitario y la presión de terminar con la sequía

Emanuel Herrera Delantero - 35 años La ‘U’ buscó gol y lo encontró en Emanuel, el ‘9’ argentino que ya dejó su sello en el torneo local. Llegó al Perú en 2017 para vestir la camiseta de Melgar, pero en Cristal (2018-2020, bicampeón) mostró toda su calidad. Ahora, con 35 años, luego de periodos sin éxito en Argentinos Juniors (ARG) y Celaya FC (México), buscará acabar con la sequía de títulos del cuadro crema que no campeona desde 2013.

En Ate el objetivo es uno solo: salir campeones, algo que no consiguen desde 2013. La presión aumenta si se tiene en cuenta que el próximo año es el centenario del club, por lo que el hincha exige resultados en el corto plazo.

Por eso, en la ‘U’ no dudaron en renovar su plantel. Dejaron ir a trece futbolistas y se reforzaron con once. Los argentinos Emanuel Herrera, Martín Pérez Guedes y Matías Di Benedetto, y el colombiano Rodrigo Ureña son los foráneos. Bruno Sepúlveda pudo llegar, pero su pase se habría caído pese a que ya estaba entrenando con el equipo. Además, Yuriel Celi y Alex Valera tendrían chances de reforzar a los merengues.

A ellos se suman Horacio Calcaterra (volvió al club tras su exitoso paso por Cristal), José Rivera (dejó buena impresión en la ‘Noche Poeta’), Hugo Ancajima, José Luján, José Bolívar, Marco Saravia y Alejandro Alcalá. Además del retorno de Luis Urruti, ya nacionalizado, que parece ser un refuerzo más.

“La ‘U’ ha armado un equipo muy interesante, con nombres conocidos como Calcaterra y Herrera. Horacio es seleccionado y ha jugado las últimas Eliminatorias, y Emanuel es el dueño del récord de goles en el Perú” , señala Combe.

Yuriel Celi estuvo en el estadio en la Noche Crema.

“Hicieron un buen mercado de mitad de cancha para arriba, pero me deja dudas en defensa. Sumó un buen futbolista como Rodrigo Ureña, que debería ser solución después de los pasos discretos de Ángel Cayetano y Claudio Yacob, pero dejó ir a su pareja de centrales y Matías Di Benedetto parece una moneda al aire”, explica Cabrejos.

Los merengues tienen bien poblado el mediocampo, pero la pareja de centrales es nueva: Marco Saravia (procedente de Municipal) y Di Benedetto (de Barracas Central). En el duelo ante Aucas en la ‘Noche Crema’, Saravia pasó apuros con los balones a sus espaldas, mientras que el argentino estuvo seguro y solvente.

Samba en el Rímac

Tiago Nunes Técnico - 42 años Como Paulo Autuori o el propio Didí, Nunes buscará imponer la escuela brasileña en el Rímac. El técnico llega con un cartel envidiable: fue campeón de la Sudamericana con Atlético Paranaense en 2018. Además dirigió en Gremio, uno de los clubes grandes de Brasil. El entrenador intentará cambiar el chip del cuadro rimense y hacerlo un equipo físico para competir en el plano doméstico y en la Libertadores.

No se vestirá de corto, pero es un jale de lujo para Cristal: el brasileño Tiago Nunes, campeón de la Sudamericana 2018 con Atlético Paranaense, será el técnico de los rimenses este 2023. Y de entrada su exigencia física parece resaltar e ilusionar al hincha.

Junto a Nunes llegaron dos compatriotas más: Ignácio Da Silva, un central de metro 91 que ascendió el año pasado con Bahía; y Brenner Merlos, un ‘9′ con pasado en Botafogo e Inter de Porto Alegre.

“Cristal puede sorprender con los brasileños que ha traído. Nunes tiene experiencia como para armar un equipo que pelee el título”, señala Víctor Zaferson, scout peruano. Los celestes también trajeron de vuelta a Corozo y ficharon a dos jóvenes con mucho potencial: Jostin Alarcón y Adrián Ascues.

“Cristal creo que contrató, por perfil y hoja de vida, a su mejor entrenador desde Paulo Autuori. La llegada de Tiago Nunes me parece una de las mejores noticias para el fútbol peruano. Si bien Brenner Marlos me genera dudas, el regreso de Washington Corozo y el fichaje de Ignácio me parece que le darán peso a un plantel que quedó un poco huérfano de experiencia tras la salida de Merlo y Calcaterra”, agrega Adrián.

Melgar y los otros fichajes de renombre en la Liga 1

Pablo Magnín Delantero - 32 años Sonó para reforzar a Alianza y Universitario, los dos clubes más populares del Perú. Pero el delantero terminó llegando a Melgar, el club que mantiene su base y salió en busca de un goleador que acompañe a Bernardo Cuesta en ataque. Magnín solo tuvo una experiencia fuera de su natal Argentina: en 2016 jugó por San Luis de Chile. Pero en 2021, con Tigres, vivió su mejor año: marcó 23 goles en 35 encuentros.

Una temporada más en la que Melgar no mueve su base y se refuerza para pelear donde le toque. Los últimos finalistas solo dejaron partir a Joel Sánchez, Martín Pérez Guedes, José Luján y Kevin Quevedo. Ninguno fue titular indiscutible en 2022.

Y ficharon a Tomás Martínez, argentino que alguna vez llevó la ‘10′ en River Plate, André Vásquez, Sebastián Cavero, Jamir D’Arrigo, y al goleador Pablo Magnín, un ‘9′ que también sonó para Alianza y la ‘U’.

Los otros clubes de la Liga 1 también se han reforzado y no solo con futbolistas. Tras la salida de José del Solar, César Vallejo le dio el mando del equipo a Sebastián Abreu, histórico exjugador uruguayo. Y Cienciano fichó a Leonel Álvarez, reconocido técnico colombiano. Además, al ‘Papá’ llegaron Alberto Quintero y Paolo Hurtado. Mientras que Raziel García podría volver al fútbol peruano para reforzar a Carlos A. Mannucci.

Esta temporada parece ser la mejor en muchos años y hay que disfrutarla. Aunque de momento la fecha de inicio ya programada parece que podría cambiar.