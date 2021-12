Conforme a los criterios de Saber más

Antes de agarrar los guantes, Ángelo Campos era un ‘9′ de área, de buen porte, que todo lo veía gol. Sin embargo, su romance con el arco nació en el barrio ante una necesidad, previa “pichanga”. Aquí la historia: a los seis años, en Breña, el distrito donde creció, cuando sus compañeros pedían un arquero, el puesto que todos sorteaban o decidían a través del piedra, papel o tijera, el ahora ‘1′ de Alianza Lima alzaba la mano y se cuadraba en el portón de la cochera, arco improvisado ante la ausencia de tres palos o de dos piedras en la pista.

El ‘Mono’, como lo llaman, era feliz. Después, sus padres Milton y Tania, fortalecieron su pasión al comprarle sus primeros guantes en Navidad. “Me regalaron mi ropa de arquero, a los seis años. Siempre me apoyaron”, recuerda con entusiasmo la pieza fundamental en la obtención del título nacional de los íntimos. Luego, el romance con Alianza, se inició cuando visitó Matute, con su papá y hermano.

“Iba a tribuna oriente, y comía canchita, mientras veía al equipo. Era el año del Centenario, el arquero era Gustavo Roverano. También seguía a Leao Butrón, en las finales del 2002 y 2004″, comentó. A los nueve años, escribió su primer capítulo en el mundo de los guantes, del fútbol, cuando su abuelo lo matriculó en la academia del equipo que era hincha, el regalo perfecto. Hoy, a los 28 años, después de haber quemado etapas y superados altibajos, Ángelo Campos atrapó un año de ensueño, donde lo ganó todo. Además, el portero confesó cómo le cambió la vida espiritual y deportiva, al acercarse a Dios.

—Cierras un 2021 redondo: un título con Alianza Lima, considerado como el mejor arquero de la Liga 1 y fuiste convocado a la selección absoluta para el partido ante Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022...

Ha sido un año lindo, en lo personal, y grupal, para todo Alianza, el grupo, los trabajadores. Al final cerré el año con el campeonato, ha sido espectacular. Estuve en la premiación de la distinción del mejor arquero, así que fue una alegría enorme. Me siento muy contento por todo lo vivido. Desde hace algunos años tomé buenas decisiones en mi vida, puse a Dios en primer lugar en mi vida y de ahí todo se acomodó. Gracias a Dios he conseguido muchos logros.

—Acertarse en volver a Alianza Lima...

Alianza es mi lugar en el mundo. Es mi casa, me siento muy contento, y después de este año, el reconocimiento de los hinchas, mi felicidad es el triple. Es algo que todo jugador sueña.

—¿Cómo describes aquella imagen, al final del partido ante Sporting Cristal, arrodillado agradeciendo a Dios?

Fue una mezcla de emociones. Desde el primer día acepté a Cristo en mi corazón todos los días de mi vida. Tuve paz y tranquilidad, eso no te lo regala nadie. Eso sentía cuando acabó el partido.

—Después llegó el tierno abrazo con tu hijo (Ángelo), quien corrió a tus brazos entre lágrimas de emoción, luego de conseguir el título nacional...

Uno como papá siempre busca lo mejor para sus hijos. Sus lágrimas fueron sinceras y de tanta alegría, me movió el corazón, luego de sus palabras. No tiene precio. Después cuando abracé a mi hijo, esposa, hermano, hermana, mi familia, era la misma sensación, tener paz y tranquilidad.

—¿Ya renovaste contrato?

Gracias a Dios va muy bien. Ya en algunos días se decidirá. La dirigencia me ha tratado muy bien desde que llegué al club. Hasta el día de hoy hay buena relación. Solo faltaría la firma del contrato.

—¿Sería por todo el 2022 o hasta el 2023?

Bueno, eso lo decidirá el club, pero ya faltaría la firma del contrato.

—Alianza Lima se llevó las distinciones al mejor arquero y el mejor futbolista de la Liga 1 con la premiación a Hernán Barcos, que la recibiste en su lugar...

Sí, nos alegra por un compañero que le va bien dentro de equipo. Nos ayudó a ganar, así que me siento contento. Estoy seguro que está contento por haber recibido ese premio por parte de Alianza.

—La cuenta pendiente de Alianza Lima y de todos los clubes peruanos es la Copa Libertadores...

Para el que cree, todo es posible, dice en la biblia. Hay que ir y trabajar duro. Este año yo tenía planeado jugar en Carlos Stein, hasta el 21 de marzo era jugar de Carlos Stein, y hoy, 9 de diciembre, soy campeón con Alianza. Para el que cree, todo es posible. Yo tengo esa fe, convicción, que mientras uno trabaja, todo es posible.

—¿Cómo nació tu devoción con Dios?

Yo siempre tuve relación con Dios, pero no era algo que me dedicaba a fondo. Hace un par de años cambié mi vida. Puse a Dios en primer lugar en todo sentido. Eso me acomodó la vida de una manera espectacular, increíble. Como futbolista, papá, hijo, hermano, esposo, todo. Me ayudó e hizo prosperar en muchos ámbitos de mi vida que estuve fallando. Me entregué a Dios y decidí seguirlo, todo este año le he agradecido tanto. A él la gloria por siempre. Yo pasé por unos temas personales en mi vida muy fuertes, sentía que no iba bien mi vida, sentía que me iba de picada y tuve que tomar la decisión: todo o nada. Hace dos años cambié rotundamente mi vida y un Ángelo Campo nuevo, maduro, con otro espíritu, otra mente.

—¿A qué te referías con “mi vida se iba en picada”?

Por un tema personal.

-—¿Estuviste por dejar el fútbol?

No, pero no me dedicaba. No era una persona profesional, en verdad, mi vida era desordenada, en todo sentido. Y desde que regreso a Dios, mi vida se ordenó completamente. Yo cambié profundamente mi vida, no tengo miedo en decirlo. No fue fácil, fue muy difícil, yo encontré paz en Dios. Con todo lo que Dios me ha dado, yo puedo decir que las personas pueden cambiar, se pueden recuperar y levantar, eso está clarísimo.

—¿La convocatoria a la selección te agarró en tu mejor momento futbolístico?

Cuando voy a la selección, la felicidad era increíble, insostenible. Era algo alucinante. Estaba muy feliz, y justo me agarra cuando estaba por jugar la final del campeonato. Voy a la selección, me encuentro con varios compañeros, comando técnico me recibió muy bien. Sentí buen ambiente, buena vibra. Reencontrarme con muchos compañeros en menores, pero ahora estar en la selección, me dejó muy feliz. Llegué con otro aire a las finales. Me dio una inyección de felicidad enorme. Cuando regresé a entrenar a Alianza estaba con otro espíritu, otro aire, estaba lleno de felicidad y eso trataba de transmitir a todo el mundo. Dios puso a la selección en el momento preciso. En las finales me sentía muy bien, más que seguro, feliz.

—Ahora el objetivo inmediato en el 2022 es para mantenerte en la selección con miras a los duelos de Eliminatorias ante Colombia y Ecuador...

Yo estuve pocos días en la selección, pero me di cuenta que los jugadores que están ahí tienen un nivel constante, alto, en todo momento. También te abre la mente y te pones a pensar que quieres seguir ahí, porque me gustó ese ambiente, esas energías, pero tengo que trabajar, estar en un nivel óptimo, eso lo que demuestra mucho Pedro Gallese.

—Alianza está por contratar a dos seleccionados: Christian Ramos y Raziel García. ¿Cuánto sumarían con miras a la Libertadores 2022?

Primero tengo que renovar yo, hermano (risas). Son grandes jugadores, que van a aportar muchísimo, son jugadores de selección. Los compañeros que lleguen para la temporada siguiente le harán muy bien a Alianza. Yo conozco a Christian, a Raziel, personalmente. Christian es un jugador de nivel de selección, que rinde muchísimo, que tiene mucho liderazgo. Raziel cuando agarra la pelota es imparable. Al sentir esa energía de Alianza, van a querer estar bien. Son jugadores de selección. Le harán muy bien a Alianza.

Beto da Silva culminó su préstamo con César Vallejo, por lo que debe regresar a Alianza Lima y definir su futuro profesional.

—En el 2022, hay gran posibilidad de que jueguen en Matute, en casa, con su hinchada...

Imagínate en el Nacional, la cantidad de hinchas, el estadio reventó. Da otra energía, otro ambiente. Tú llegas al partido antes en pandemia, veías el estadio vacío, ni policías en tribuna, y en los últimos dos partidos, se veía la seguridad, la música, la gente, uno sentía otra emoción. Mi familia me fue a verme, y ahora ojalá Dios quiera haya mayor aforo en los estadios. No solo lo digo por Alianza, sino en general, los hinchas deben estar como loco. Veré un Matute reventando, eso será una fiesta.

—Ante la partida de Steven Rivadeneyra, Alianza evalúa contratar otro arquero, ¿cómo asumes la competencia?

Siempre hay gente arriba del futbolista que toma las decisiones. Yo estoy contento con mi trabajo. Este año con la copa y los premios, va a quedar en el 2021, y en el 2022, tengo que seguir trabajando, aprendiendo, mejorando, creciendo, porque también tengo planes personales. Si viene un compañero nuevo será bienvenido en el club, y los más chicos tendrá que seguir esforzándose para, en algún momento, puedan trabajar en Alianza. De todos los arqueros siempre ataja uno, el que esté mejor, hará muy bien a Alianza. Este año fue muy lindo con el profesor “Charro” Ramírez, Steven Rivadeneyra, Ángel de la Cruz, Franco Saravia, hubo mucha onda, buena vibra, y siempre nos alentamos en todo momento.

—¿Cuánto suma Jefferson Farfán, dentro y fuera del campo?

Muchas personas que están afuera tienen sus propias creencias, pero para nosotros, para mí, me dejó grata impresión. Ha logrado mucho durante su carrera y es muy sencillo. Da confianza, apoya mucho a todos en Alianza.

