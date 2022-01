Conforme a los criterios de Saber más

Uno de los puestos que Alianza Lima estaba buscando en este mercado de fichajes era el arquero. Ante la salida de Steven Rivadeneyra, el conjunto blanquiazul está tratando de reforzarse con un guardameta. Luego de algunas semanas, por fin pudo encontrar al indicado y ese sería Jonathan Medina, un golero con alma de “gamer”.

Uno de sus pasatiempos preferidos son los videojuegos. Es más, dicen que es un crack en Dota. Cuenta que al ser un juego que se desarrolla en equipo, le ayuda a desarrollar el pensamiento estratégico. Ese que deberá ponerlo en practica en Alianza Lima.

En el cuadro blanquiazul manejaban varias posibilidades, pero ninguna se logró concretar. Todos los arqueros que quería Alianza Lima tenían equipo, eso complicó las negociaciones. En esa lista aparecen Renato Solís, Manuel Heredia, Ángel Samudio y Salomón Libman.

Pero en el camino apareció la opción de Jonathan Medina quien terminó su vínculo con Sport Boys. Luego de analizar bien y ante los pocos días para el inicio de la Liga 1, el guardameta habría recibido el visto bueno del comando técnico.

En principio, Jonathan Medina llega como lo hizo Campos el año pasado: a ser suplente del arquero titular. No es un secreto que, para Carlos Bustos, Ángelo es inamovible. Pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar.

Jonathan Medina será el portero de Alianza Lima. (Foto: GEC)

-Los números de Medina-

Jonathan Medina es un guardameta de 28 años. Debuto en Melgar donde nunca pudo consolidarse en el equipo titular. Sin embargo, siempre mostraba cosas interesantes bajo los tres palos.

También pasó por Real Garcilaso y Comerciantes Unidos. En ambos clubes jugó muy poco. Nunca se ganó el puesto. Hasta que llegó la oportunidad jugar en el Sport Boys. Es el club chalaco donde su carrera de un gran giro.

Jonathan Medina será el portero de Alianza Lima. (Foto: GEC)

En el 2019, llegó a Sport Boys también como segundo arquero. Sin embargo, en el camino se ganó un puesto en el once inicial. Además, fue pieza clave para que el conjunto porteño logre salvar la portería. Jugó 24 partidos Se volvió en uno de los más queridos por los hinchas rosados.

Aquella temporada fue la mejor de toda su carrera. Jonathan Medida tuvo grandes partidos. Tanto así que fue nominado como uno de los mejores porteros de la Liga 1. Sin embargo, el premio fue para Manuel Heredia y José Carvallo.

#GalaLiga2019 🏆



La agilidad de Manuel Heredia, la seguridad de José Carvallo y la solvencia de Jonathan Medina fueron las claves de la nominación de estos tres porteros para #ArqueroDelAño en la #Liga1Movistar 2019 👋🏼⚽️. pic.twitter.com/dumJFLzzqn — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) January 9, 2020

En el 2020 también fue titular indiscutible en Sport Boys. Pero no su actuación no fue similar a la campaña del 2019. Para el 2021, ya no recibió la confianza del técnico. La llegada de Patricio Álvarez lo volvió a dejar en la banca. Solo jugó 1 encuentro en la temporada pasada.

A lo largo de toda su carrera como profesional, Jonathan Medina suma 74 encuentros, recibió 105 goles y dejó su valla invicta en 16 ocasiones. Ahora llegará a Alianza Lima siendo su reto más importante.

Jonathan Medina será el portero de Alianza Lima. (Foto: GEC)

-¿UN ARQUERO PARA QUEDARSE?-

Alianza Lima nunca pudo encontrarle un reemplazo a Leao Butrón. Desde el guardameta regresó en el año 2015, nadie le pudo quitar el puesto de titular. Quizás Pedro Gallese en el 2019; sin embargo, el ‘Pulpo’ solo se quedó una temporada.

En el 2016 peleó el puesto palmo a palmo con George Forsyth. Luego siempre fue inamovible. Ni con la llegada de Steven Rivadeneyra el puesto de Leao Butrón estaba en peligro.

Leao Butrón. (Foto: Perú21)

Tras el retiro del experimentado guardameta, Steven Rivadeneyra era el llamado a cubrir ese puesto, pero fue superado por Ángelo Campos. Otro de los arqueros que tampoco despegó como se esperaba fue Ítalo Espinoza. Llegó como una promesa, pero jugó muy poco.

El gran reto de Alianza Lima es conseguir un arquero como Leao Butrón. Que le dure por muchos años para que no tenga que pasar por ese gran problema de conseguir un guardameta en el mercado de fichajes.

