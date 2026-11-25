La temporada 2026 todavía no llega a su fin, pero los equipos de la Liga 1 ya empezaron a planificar para el próximo año. Las primeras gestiones del mercado de pases toman protagonismo, con movimientos en las oficinas de los clubes que buscan asegurar renovaciones, evaluar salidas y encontrar refuerzos para el 2027.
La atención deportiva continúa centrada en la definición del título. Universitario y Sport Huancayo disputan las semifinales del torneo, mientras que Alianza Lima aguarda por conocer a su rival en la final. Sin embargo, el trabajo de las dirigencias no se detiene y varias instituciones ya preparan cambios en sus planteles.
Por eso, repasa aquí cómo se mueve el mercado de fichajes de la Liga 1 2027, con altas, bajas y renovaciones de los clubes del fútbol peruano.
Fichajes de Universitario: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
|Miguel Vargas
|José Carabalí
Carlos Gruezo
Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
|Renato Tapia
André Carrillo
Fichajes de Sporting Cristal: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
|Martín Távara
|Yoshimar Yotún
|Santiago Arias
Fichajes de Sport Boys: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
|Carlos Desio (DT)
Hernán Da Campo
Carlos Zambrano
|Jesús Castillo
Carlos Solís
Agustín González
Fichajes de Sport Huancayo: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
|Marcos Lliuya
|Javier Sanguinetti
Jean Falconi
Marcelo Gaona
Ángel Zamudio
Fichajes de Melgar: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
|Alec Deneumostier
Carlos Cáceda
Jesús Alcantara
|Bernardo Cuesta
Cristian Bordacahar
Horacio Orzán
|Juan Lucumí
Oswaldo Valenzuela
Carlos Grados
Fichajes de Cusco FC: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
|Miguel Silveira
Nicolás Silva
Juan Manuel Tévez
|Diego Soto
Fichajes de Garcilaso: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
|Lisandro Greppo (DT)
Fichajes de ADT: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
|Juan Lucumí
Fichajes de Cienciano: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
|Horacio Melgarejo (DT)
Juan Romagnoli
Santiago Arias
|Carlos Garcés
Alejandro Hohberg
Carlos Cabello
Gonzalo Aguirre
Christian Souza
Nicolás Amasifuén
|José ‘Chemo’ del Solar (DT)
Fichajes de Atlético Grau: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
|Gerardo Ameli
Paulo de la Cruz
Fichajes de Alianza Atlético: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
Fichajes de Comerciantes Unidos: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
|Nicolás Chávez
|José Soto (DT)
Fichajes de Juan Pablo II College: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
Fichajes de Los Chankas: altas, bajas y renovaciones
|Altas
|Bajas
|Renovaciones
|Posibles fichajes
|Édgar Lastre
|Franco Torres