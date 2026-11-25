La temporada 2026 todavía no llega a su fin, pero los equipos de la Liga 1 ya empezaron a planificar para el próximo año. Las primeras gestiones del mercado de pases toman protagonismo, con movimientos en las oficinas de los clubes que buscan asegurar renovaciones, evaluar salidas y encontrar refuerzos para el 2027.

La atención deportiva continúa centrada en la definición del título. Universitario y Sport Huancayo disputan las semifinales del torneo, mientras que Alianza Lima aguarda por conocer a su rival en la final. Sin embargo, el trabajo de las dirigencias no se detiene y varias instituciones ya preparan cambios en sus planteles.

Por eso, repasa aquí cómo se mueve el mercado de fichajes de la Liga 1 2027, con altas, bajas y renovaciones de los clubes del fútbol peruano.

Fichajes de Universitario: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes Miguel Vargas José Carabalí

Carlos Gruezo

Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes Renato Tapia

André Carrillo

Fichajes de Sporting Cristal: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes Martín Távara Yoshimar Yotún Santiago Arias

Fichajes de Sport Boys: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes Carlos Desio (DT)

Hernán Da Campo

Carlos Zambrano Jesús Castillo

Carlos Solís

Agustín González

Fichajes de Sport Huancayo: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes Marcos Lliuya Javier Sanguinetti

Jean Falconi

Marcelo Gaona

Ángel Zamudio

Fichajes de Melgar: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes Alec Deneumostier

Carlos Cáceda

Jesús Alcantara Bernardo Cuesta

Cristian Bordacahar

Horacio Orzán Juan Lucumí

Oswaldo Valenzuela

Carlos Grados

Fichajes de Cusco FC: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes Miguel Silveira

Nicolás Silva

Juan Manuel Tévez Diego Soto

Fichajes de Garcilaso: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes Lisandro Greppo (DT)

Fichajes de ADT: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes Juan Lucumí





Fichajes de Cienciano: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes Horacio Melgarejo (DT)

Juan Romagnoli

Santiago Arias Carlos Garcés

Alejandro Hohberg

Carlos Cabello

Gonzalo Aguirre

Christian Souza

Nicolás Amasifuén José ‘Chemo’ del Solar (DT)





Fichajes de Atlético Grau: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes Gerardo Ameli

Paulo de la Cruz

Fichajes de Alianza Atlético: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes

Fichajes de Comerciantes Unidos: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes Nicolás Chávez José Soto (DT)

Fichajes de Juan Pablo II College: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes

Fichajes de Los Chankas: altas, bajas y renovaciones

Altas Bajas Renovaciones Posibles fichajes Édgar Lastre Franco Torres

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