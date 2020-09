Newcastle United se encontraba desde hace algunos días en conversaciones con Deportivo Municipal por el traspaso de Rodrigo Vilca. Los clubes no terminaban de llegar a un acuerdo económico, por lo que el fichaje no se podía hacer oficial. Al parecer, habrían llegado a buen puerto y en las próximas horas se realizaría el anuncio.

Según informó RPP noticias, las ‘urracas’ y los ‘ediles’ llegaron a buen puerto y acordaron la venta de Vilca, quien disputará su último partido ante Universitario de Deportes este miércoles por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Daily Mail, reconocido diario inglés, reveló que la propuesta de Newcastle bordea los 280 mil euros. Asimismo, el futbolista sería cedido a préstamo para que pueda ganar rodaje en esta nueva experiencia fuera de nuestras fronteras.

“La negociación se detuvo porque no hay una tarifa pactada entre ambos clubes. En este caso, yo creo que Newcastle no va a ofrecer ningún euro más, dirán tómalo o déjalo. Supongo que podría haber una venta futura si el jugador tiene éxito”, indicó Lee Ryder, periodista de The Chronicle’s en conversación con Depor.

Cabe indicar que la fecha límite para que pueda cerrar la transferencia es el 5 de octubre, día establecido en el calendario para el cierre de pases en el mercado europeo.