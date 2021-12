Conforme a los criterios de Saber más

Universitario quiere volver a saborear la miel de la gloria en el fútbol peruano, pero no es tan fácil como puede parecer. Y es que la adversidad económica no le permite competir con la tranquilidad que necesita. En medio de esta situación compleja, la ‘U’ no tira la toalla y siempre busca arreglárselas para mantenerse en la lucha. Así se está reflejando en el actual mercado de pases nacional, donde los cremas han hecho muy pocos movimientos en su plantel, pero con lo que tienen pelearán por su anhelada estrella 27.

Resulta fundamental que la institución merengue encuentre la estabilidad financiera que perdió en los últimos años. De esa forma, habrá mayor tranquilidad en el ámbito netamente deportivo. Mientras tanto, Universitario tendrá que lidiar con estas dificultades, como lo hace ahora.

Debido al reajuste económico realizado por la nueva administración, la ‘U’ se ha visto bastante limitado para armar su plantel de cara a la temporada 2022. En ese sentido, el club crema solo ha confirmado tres refuerzos fijos, aunque probablemente haga una operación más.

Hasta el momento, Universitario ha anunciado los fichajes de Ángel Cayetano, Joao Villamarín y Alfonso Barco . Con la integración de estos tres jugadores, el plantel crema para la próxima campaña ya está listo, aunque el técnico Gregorio Pérez no cierra totalmente las puertas por si se da una circunstancia especial de que se pueda sumar otro futbolista.

Joao Villamarin y Alonso Barco, flamantes refuerzos de Universitario para la temporada 2022 | Foto: GEC

Uno de los que más suena para reforzar al equipo merengue es Yuriel Celi, quien tendría una oportunidad de oro para poder brillar en el cuadro más copero del país . De igual manera, estas operaciones -quizá- no serán suficientes para la ‘U’, que se quedaría escaso de soporte en zonas que necesita.

En la defensa: Uno de los puntos más críticos de Universitario en la última campaña fue la zaga defensiva. Este problema se evidenció principalmente en la etapa de Ángel Comizzo y mejoró relativamente de la mano de Gregorio Pérez. Igualmente, es un factor que se debe tomar en cuenta para evitar que pase factura más adelante.

Los centrales titulares del equipo merengue son Nelinho Quina y Federico Alonso, quienes se complementan bien abajo, pero igual se han mostrado frágiles en algunas ocasiones . Eso sí, en la banca de suplentes no tienen tanto respaldo como el que quisieran.

Nelinho Quina y Federico Alonso conforman la dupla titular de Universitario en la zaga central | Foto: GEC

Brayan Velarde, el primer sustituto en caso de que alguno de los dos se lesione, no ha dado la talla como se esperaba. El defensor de 22 años sufre muchos altibajos en la cancha, algo que no es beneficioso. Por su parte, a Leonardo Rugel aún le falta aprender y madurar más para consolidarse en la zaga de la ‘U’.

En ese sentido, al cuadro de Gregorio Pérez le faltaría reforzarse con otro defensor de peso en su última línea para tener mayor tranquilidad ante cualquier percance . Aunque lo más probable es que esto no se concrete, sin duda sería de mucha ayuda contar con un futbolista en esta zona. De hecho, se intentó convencer a Christian Ramos, pero sin éxito .

En cuanto a los laterales no hay muchos problemas tras la renovación de Aldo Corzo y la continuidad de Diego Chávez por la banda derecha. Mientras que en la izquierda, Gregorio confía en lo que puedan hacer Nelson Cabanillas e Iván Santillán.

En el volante: La zona donde mejor está reforzado Universitario para el 2022 es en el mediocampo. Ahí no tendría muchos problemas con sus nuevos fichajes: Ángel Cayetano y Alfonso Barco. Asimismo, Armando Alfageme, Jorge Murrugarra, Gerson Barreto, Hernán Novick, Rafael Guarderas y Mathías Carpio -los que ya estaban- seguirán bajo las órdenes del entrenador uruguayo para tener una volante poderosa, ya sea en contención como en la creación de juego.

En cuanto al ataque, la ‘U’ ansiaba el retorno de Jonathan dos Santos, pero esto no ha sido posible debido a la situación económica del club. En ese sentido, Alex Valera es el ‘9′ titular indiscutible en el esquema crema, por delante de Alexander Succar, quien renovó por una temporada .

Hubo un tiempo en que la zona ofensiva del cuadro crema preocupó a los hinchas. Los delanteros de Universitario no estaban muy finos de cara al arco rival antes del regreso de Gregorio Pérez. Tanto así que Hernán Novick era el refugio goleador para el conjunto merengue .

Alex Valera es la principal carta en ofensiva de Universitario | Foto: GEC

El técnico uruguayo logró explotar las virtudes de Alex Valera de 25 años, quien ahora tiene la confianza que necesita para seguir celebrando conquistas.

Bajo la dirección de Comizzo, Valera solo anotó tres goles en 14 partidos disputados, mientras que con Gregorio, el ‘9′ crema festejó ocho tantos en ocho encuentros . Ahora, espera seguir por el mismo camino en la temporada que se viene.

De compañía tendrá nuevamente a Luis Urruti, quien anotó cinco goles la campaña anterior, y Alberto Quintero, quien marcó tres. Además, el gran refuerzo arriba es el de Joao Villamarín, quien fue pieza clave con 11 goles y tres asistencias para que el Sport Boys regrese a un torneo internacional después de 20 años .

Sin duda alguna, el extremo de 29 años podrá aportar mucho con su gran talento a la ‘U’, aunque lo más probable es que el equipo necesite mayor recambio arriba. Ahí entra el nombre de Yuriel Celi, que suena con fuerza en tienda crema los últimos días. Si se concreta, la zona ofensiva de los cremas estará prácticamente consolidada y preparada para cualquier cosa.

