El fútbol peruano no es tierra fértil de cracks. Y de los pocos que salen, solo algunos -contados con los dedos- maduran a la edad exacta para sobresalir. Yuriel Celi (Callao, 2002) irrumpió hace dos temporadas cuando ni siquiera tenía DNI azul. Su indiscutible talento y su discutible conducta encontraron rápidamente un documento de identidad: era el futbolista que se sabía bueno. Hoy, con 19 años y un par de antecedentes extrafutbolísticos, el chalaco suena fuerte como opción para un Universitario de Deportes, que busca tener más opciones para la bolsa de minutos. Solo tienen en el plantel actual a Guillermo Larios.

Letal con espacios en campo rival y peligroso con tiempo libre fuera de las canchas, el chalaco ha caminado por la delgada línea entre ser una eterna promesa y una realidad. “Si no va al extranjero, no creo que acabe como ‘Kukín’ pero sí como Manco”, le dijo a DT El Comercio, César Gonzales. ‘Chalaca’, uno de los técnicos que más conoció a ‘Kukín’ advirtió: “Acá va a terminar mal”.

Yuriel siempre fue uno de los proyectos futbolísticos más serios en las selecciones peruanas. Desde Carlos Silvestri en la Sub 17 hasta Nolberto Solano en la Sub 23. “Hay que cuidarlo, es un crack que ha madurado muy rápido por las adversidades que tuvo en la vida”, nos explicó en 2020 Daniel Ahmed, exJefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol.

Pero muchas veces la protección no basta. Después de tres temporadas y nueve goles en Primera División, el atacante no continuará en Cantolao. A poco más de un mes de iniciarse la Liga 1 2022, está sin club. Aún suma en la bolsa de minutos y la ‘U’, que busca opciones para llenar ese vacío, parece interesado en él. Aunque en las redes sociales muchos hinchas han mostrado su descontento por los antecedentes de la ‘joya’ que quizá esté ante la última oportunidad de explotar.

Celi, un pasado reciente que lo condena

Yuriel Celi tuvo en sus manos la oportunidad de emigrar. Racing Club, uno de los grandes de Argentina, se lo quiso llevar. Pero todo se cayó. “Las negociaciones estuvieron bastante avanzadas, incluso se comentó que ya estaba en Racing. Pero por una decisión del jugador fue que se decidió no hacer la transferencia. Él optó por continuar en Cantolao y ha renovado todo este 2021″, comentó a inicios de año Gisella Mandriotti, presidenta del cuadro ‘Delfín’.

Su chance de irse al extranjero se esfumó tan rápido como su irrupción en el fútbol. Había pasado un año desde que apareció por primera vez en las planas de la farándula peruana y él mismo desechó la oportunidad de dejar ese pasado atrás. En febrero de 2020, Celi fue captado bailando en la calle acompañado de amigos y mujeres. Recién cumplidos los 18 años, ya pedía disculpas como un experimentado.

“Las imágenes son injustas porque no muestran verdaderamente quien soy. Me ganó el momento por querer mostrarles a mis amigos alguien que no soy, pero la verdad es que no tomo, salgo muy temprano todos los días a entrenar y descanso temprano”, se defendió.

Este año, su nombre volvió a estar en boca de todos. Ahora, a las páginas de farándula las acompañó la de policiales. Yuriel fue detenido por presunta “posesión de arma y comiso de drogas”. Hasta la fecha el caso no se llega a esclarecer.

Celi jugó 18 partidos esta temporada, seis menos que la campaña anterior, y marcó apenas dos goles. Su ausencia en el campo tiene una razón: su conducta. “No juega porque no está en el nivel para jugar. Tenemos charlas con el psicólogo y el nutricionista y filmamos los entrenamientos todos los días. Vemos quién entrenó bien. Hoy por hoy, Yuriel tiene que mejorar su actitud, llegar temprano e irse al final”, señaló Jorge Espejo, extécnico de Cantolao este año.

Yuriel, sin equipo por ahora, tiene poco margen para explotar y empezar a consolidarse. Universitario, por lo que representa y porque disputará Copa Libertadores el próximo año, parece ser la mejor opción. Pero en el fútbol no solo se triunfa con talento. Y ejemplos tenemos de sobra.

