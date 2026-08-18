La Federación Peruana de Fútbol, FIFA y la Municipalidad de San Luis inauguraron la FIFA Arena – San Luis, un nuevo espacio deportivo ubicado en el Complejo Deportivo El Pino. La cancha busca acercar el fútbol a niños, jóvenes y familias de la comunidad.

El proyecto forma parte del programa global FIFA Arena, impulsado para ampliar el acceso al fútbol mediante espacios seguros, gratuitos y accesibles. La iniciativa contempla instalar 1.000 minicanchas hasta 2031 en las 211 asociaciones miembro, priorizando comunidades con menores oportunidades deportivas.

Durante la inauguración, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, destacó que la iniciativa coincide con el objetivo de llevar el fútbol a más lugares del país. También señaló que estos espacios pueden promover integración, formación, hábitos saludables y desarrollo entre las nuevas generaciones.

La FPF anunció que acompañará el funcionamiento de la cancha mediante actividades deportivas y escuelas de fútbol, además de contar con la participación de embajadores del fútbol peruano. La intención es generar espacios activos donde los menores puedan aprender, practicar y compartir mediante el deporte.

La FIFA Arena – San Luis representa un nuevo avance para democratizar el acceso al fútbol y fortalecer su práctica desde las bases. El proyecto también refleja el trabajo conjunto entre FIFA, FPF y autoridades locales para crear oportunidades de desarrollo para niños y jóvenes.