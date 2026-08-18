Por Redacción EC

La Federación Peruana de Fútbol, FIFA y la Municipalidad de San Luis inauguraron la FIFA Arena – San Luis, un nuevo espacio deportivo ubicado en el Complejo Deportivo El Pino. La cancha busca acercar el fútbol a niños, jóvenes y familias de la comunidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.