La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) se inauguró este miércoles en su trigésima edición en el Centro de Exposiciones Jockey (Santiago de Surco) con presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos y actividades para el público. Organizada por la Cámara Peruana del Libro (CPL), se extenderá hasta el 6 de agosto y atenderá de 11:00 a 22:00 horas.

La organización anuncia una programación con más de 600 actividades y más de 550 horas de contenidos. La convocatoria incluye 65 invitados internacionales, más de 15 autores nacionales invitados, 116 propuestas infantiles y 16 espectáculos artísticos; además, participan 76 editoriales y se desarrollan 45 horas de capacitación profesional para actores de la industria del libro. En ese contexto, el fútbol también tendrá un espacio importante dentro de la programación, en una ciudad que volvió a demostrar su estrecho vínculo con este deporte durante el Mundial 2026. Aunque la selección peruana no participó en el torneo, Lima vivió la cita mundialista con gran entusiasmo y confirmó su condición de ciudad futbolera gracias al masivo seguimiento de los partidos y las diversas actividades que se realizaron en torno al campeonato.

Entre las publicaciones más esperadas de la FIL Lima 2026 destaca “Íntimos y Eternos: La historia de Alianza Lima a través de 125 ídolos”, libro oficial elaborado por Alianza Lima y El Comercio con motivo de los 125 años de la institución blanquiazul. La obra reúne investigaciones, fotografías y perfiles de los futbolistas que marcaron la historia del club y será presentada el próximo 3 de agosto en el marco de la feria.

"Íntimos y eternos" celebra los 125 años de Alianza Lima con un recorrido por la historia, los ídolos y los momentos más emblemáticos del club. Un libro imprescindible para todo hincha blanquiazul. (Foto:César Campos- GEC)

Luego, recomendamos el libro Una pelota de trapo, un corazón blanquiazul. Tradición e identidad en Alianza Lima 1901-2026 de Martín Benavides y Aldo Panfichi.

El libro se vende en el stand del Fondo Editorial de la PUCP (stand 7) en la FIL 2026, así como en la librería del campus y del CCPUCP. También, se encuentra en la tienda virtual del fondo (https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/) y su precio es de 32 soles.

La camiseta de Lolo, libro sobre la vida y legado de Teodoro Fernández

¿Cómo nació la leyenda de Lolo Fernández? En La camiseta de Lolo, Gonzalo García Bedón reconstruye la vida y el legado del máximo símbolo de Universitario de Deportes a partir de una rigurosa investigación histórica. Una obra imprescindible para los hinchas cremas y los amantes del fútbol peruano.

La edición definitiva será presentada este sábado 25 de julio, a las 4:00 p.m., en la Sala Laura Riesco de la FIL Lima 2026, en el Centro de Exposiciones Jockey. Una oportunidad para conocer más sobre uno de los grandes íconos del deporte nacional y llevarse un libro que rescata su historia para las nuevas generaciones.

Una gira a tu lado, el libro que revive la pasión del hincha de Universitario

¿Qué significa seguir a Universitario de Deportes por todo el Perú y el extranjero? En Una gira a tu lado, el periodista Sharles Hernández reúne historias, anécdotas y vivencias que reflejan la fidelidad de la hinchada crema, convirtiendo cada viaje en un testimonio de pasión e identidad.

La obra ofrece un recorrido por momentos inolvidables compartidos con el club, mostrando el vínculo inquebrantable entre Universitario y sus seguidores. Un libro pensado para quienes entienden que ser hincha va mucho más allá de los 90 minutos.

Una gira a tu lado ya se encuentra disponible en el stand de Librería DeporVida en la FIL Lima 2026, donde los aficionados podrán adquirir este homenaje a la garra crema y sumar una lectura imprescindible para cualquier hincha merengue.

El Cañonero - Teodoro Lolo Fernández Meyzán

Conoce la historia del máximo ídolo de Universitario de Deportes en El Cañonero: Teodoro ‘Lolo’ Fernández Meyzán, de Carlos Echevarría y Lumer. Encuéntralo en Librería Mesa Redonda por S/ 53 y suma esta obra imprescindible a tu colección crema.

“La camiseta de Lolo”: el libro que revela la historia detrás del máximo ídolo de Universitario

A partir de una exhaustiva investigación en archivos, testimonios y crónicas de época, el periodista e investigador Gonzalo García Bedón reconstruye la vida, la carrera y el legado de Teodoro ‘Lolo’ Fernández en La camiseta de Lolo. La obra va más allá de una biografía deportiva para explorar la memoria, la identidad y la pasión que han convertido al legendario delantero en un símbolo eterno de Universitario de Deportes.

El libro está disponible por S/ 59 en la 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026), en el stand 28 de Librería Deporvida y en el stand 131B del Club Universitario de Deportes.

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