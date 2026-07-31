"Íntimos y eternos" celebra los 125 años de Alianza Lima con un recorrido por la historia, los ídolos y los momentos más emblemáticos del club. Un libro imprescindible para todo hincha blanquiazul. (Foto:César Campos- GEC)
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"Íntimos y eternos" celebra los 125 años de Alianza Lima con un recorrido por la historia, los ídolos y los momentos más emblemáticos del club. Un libro imprescindible para todo hincha blanquiazul. (Foto:César Campos- GEC)
  • "Íntimos y eternos" celebra los 125 años de Alianza Lima con un recorrido por la historia, los ídolos y los momentos más emblemáticos del club. Un libro imprescindible para todo hincha blanquiazul. (Foto:César Campos- GEC)
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    "Íntimos y eternos" celebra los 125 años de Alianza Lima con un recorrido por la historia, los ídolos y los momentos más emblemáticos del club. Un libro imprescindible para todo hincha blanquiazul. (Foto:César Campos- GEC)

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    "Íntimos y eternos" celebra los 125 años de Alianza Lima con un recorrido por la historia, los ídolos y los momentos más emblemáticos del club. Un libro imprescindible para todo hincha blanquiazul. (Foto:César Campos- GEC)

  • "Una pelota de trapo, un corazón blanquiazul. Tradición e identidad en Alianza Lima 1901-2026", de Martín Benavides y Aldo Panfichi, es un recorrido por la esencia, la historia y la pasión del club del pueblo. ¡Consíguelo y vive el sentimiento blanquiazul en cada página!
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    "Una pelota de trapo, un corazón blanquiazul. Tradición e identidad en Alianza Lima 1901-2026", de Martín Benavides y Aldo Panfichi, es un recorrido por la esencia, la historia y la pasión del club del pueblo. ¡Consíguelo y vive el sentimiento blanquiazul en cada página!

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    "Una pelota de trapo, un corazón blanquiazul. Tradición e identidad en Alianza Lima 1901-2026", de Martín Benavides y Aldo Panfichi, es un recorrido por la esencia, la historia y la pasión del club del pueblo. ¡Consíguelo y vive el sentimiento blanquiazul en cada página!

  • La historia del máximo ídolo crema en un solo libro. La camiseta de Lolo revive la vida y el legado de Teodoro Fernández. Consíguelo en la FIL Lima 2026.
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    La historia del máximo ídolo crema en un solo libro. La camiseta de Lolo revive la vida y el legado de Teodoro Fernández. Consíguelo en la FIL Lima 2026.

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    La historia del máximo ídolo crema en un solo libro. La camiseta de Lolo revive la vida y el legado de Teodoro Fernández. Consíguelo en la FIL Lima 2026.

  • Una gira a tu lado, de Sharles Hernández, es un homenaje a la pasión del hincha de Universitario. Consíguelo en el stand de Librería DeporVida de la FIL Lima 2026 por solo S/ 59.
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    Una gira a tu lado, de Sharles Hernández, es un homenaje a la pasión del hincha de Universitario. Consíguelo en el stand de Librería DeporVida de la FIL Lima 2026 por solo S/ 59.

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    Una gira a tu lado, de Sharles Hernández, es un homenaje a la pasión del hincha de Universitario. Consíguelo en el stand de Librería DeporVida de la FIL Lima 2026 por solo S/ 59.

  • "El Cañonero" revive la vida y el legado de Teodoro 'Lolo' Fernández en una obra ilustrada de Carlos Echevarría y Lumer, ideal para los hinchas de Universitario y los amantes del fútbol peruano.
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    "El Cañonero" revive la vida y el legado de Teodoro 'Lolo' Fernández en una obra ilustrada de Carlos Echevarría y Lumer, ideal para los hinchas de Universitario y los amantes del fútbol peruano.

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    "El Cañonero" revive la vida y el legado de Teodoro 'Lolo' Fernández en una obra ilustrada de Carlos Echevarría y Lumer, ideal para los hinchas de Universitario y los amantes del fútbol peruano.

  • La camiseta de Lolo, de Gonzalo García Bedón, se encuentra a la venta por S/ 59 en los stands 28 de Librería Deporvida y 131B de Universitario de Deportes en la FIL Lima 2026.
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    La camiseta de Lolo, de Gonzalo García Bedón, se encuentra a la venta por S/ 59 en los stands 28 de Librería Deporvida y 131B de Universitario de Deportes en la FIL Lima 2026.

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    La camiseta de Lolo, de Gonzalo García Bedón, se encuentra a la venta por S/ 59 en los stands 28 de Librería Deporvida y 131B de Universitario de Deportes en la FIL Lima 2026.

Por Jean Pierre Maraví Coppa

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