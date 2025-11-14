“Lo que más queremos es acercar la Copa a los peruanos”: todo sobre el Fan Zone y la ruta de la Libertadores para una épica final en el Monumental de Lima

El Comercio pudo conversar con Romina Isasi, Directora de Marketing de Mastercard Perú, Chile y Bolivia, sobre las actividades que ya vienen realizando y detalles sobre el Fan Zone que se realizará días previos a la final para todos los aficionados.

Lima 01 de noviembre del 2025 Entrevista Romina Isasi, directora de Marketing Mastercard en la exhibición del trofeo Copa Libertadores, fuera del estacionamiento de Mc Donas en San Isidro. Fotos: Julio Reaño a/ @photo.gec / Julio Reaño

¿Cómo viene siendo la preparación?

Sabemos que para todos los peruanos el fútbol es una pasión. Mastercard, como patrocinador oficial de la final Conmebol Libertadores, está desarrollando una serie de experiencias para que todos los peruanos tengan acceso a vivir toda la fiebre que se vive.

¿Qué actividades vienen realizando?

Tuvimos una activación el sábado 1 de noviembre que empezó desde las 9 de la mañana y durará hasta las 9 de la noche en McDonald’s de San Isidro donde todos los niños y familias en general pudieron tomarse una foto con el trofeo y, además, hubo un sorteo para quienes tengan Mastercard y vengan con niños entre 7 y 11 años, ya que participaban por ganar ser capitanes honorarios el día de la final. Es decir, salir a la cancha junto a los jugadores capitanes de cada equipo.

Además presentan otros beneficios

Claro. De hecho, desde ayer se lanzó la preventa de entradas exclusivas con Mastercard BBVA y durante cinco días nuestros clientes podrán tener acceso a comprar entradas online.

¿De aquí hasta la final habrá otras activaciones?

Quienes cuenten con distintas tarjetas Mastercard ya pueden entrar a la web y revisar porque hay muchas promociones para que puedan vivir la final como un programa completo. Además de eso, entre el 26 y 28 de noviembre se activará un fan zone al que podrán ir todos los aficionados a disfrutar de diversas actividades que todavía no podemos adelantar pero ya venimos trabajando en eso.

A nivel de marca, ¿qué tan importante es recibir la Copa Libertadores en casa?

La pasión del fútbol se vive en todos lados, pero creo que es importante ser el anfitrión de un partido tan importante como este y qué mejor que una marca te dé acceso a disfrutar de eso. Es importante poder celebrar torneos de esta magnitud y darle acceso a los peruanos a que puedan vivir esa experiencia, que tengan beneficios directos en esta final.

¿Qué tan retador es ser partner de la final del 2025?

Siempre es retador porque lo que más queremos es darle acceso y acercar este tipo de eventos a los peruanos. Para nosotros es muy importante conectar a la gente con sus pasiones y sabemos que el fútbol mueve a muchos. Es una tarea constante el buscar espacios y momentos para que la gente pueda disfrutar en familia. Respecto al fan zone lo activamos junto a otras marcas patrocinadoras oficiales y vamos a estar ahí.

La ruta de la Copa

Según pudo conocer El Comercio, la Copa Libertadores regresó a Asunción tras la activación realizada por Mastercard el sábado 1 de noviembre; sin embargo, estará de regreso en la semana de la final del 29 de noviembre.

La Copa no solo hará una gira por algunos medios para difundir el evento, sino que también estará presente en la Fan Zone que iniciará el 26 de noviembre y estará abierta para los aficionados.

