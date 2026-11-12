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Resumen

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Conoce todos los detalles de la inauguración del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026: equipos, grupos y fixture del certamen.
Conoce todos los detalles de la inauguración del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026: equipos, grupos y fixture del certamen.
Por Marlon Puga

¡La tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 está a la vuelta de la esquina! El certamen que promueve el deporte e impulsa el talento de niñas y adolescentes tendrá su ceremonia de inauguración este sábado 14 de noviembre.

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