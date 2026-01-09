La Liga 1 2026 realizará el esperado sorteo del fixture que definirá el calendario oficial del Torneo Apertura y Torneo Clausura, un evento clave para los clubes y los hinchas del fútbol peruano. En esta ceremonia se conocerá el orden de los partidos, los clásicos y las fechas importantes de la nueva temporada, en la que competirán los principales equipos del país como Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.

¿Cuándo es el sorteo del fixture de la Liga 1 2026?

El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se llevará a cabo este viernes 9 de enero, en una ceremonia organizada por la Liga de Fútbol Profesional que marcará el inicio del calendario oficial del campeonato peruano.

¿A qué hora empieza el sorteo de la Liga 1 2026?

El evento comenzará a las 7:00 p. m. (hora peruana) y contará con la presencia de autoridades, representantes de los clubes y medios de comunicación, además de la transmisión en vivo para los hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del fixture de la Liga 1 2026?

La transmisión EN VIVO estará a cargo de L1 MAX (Liga 1 Max), señal disponible en DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Zapping TV, además de sus plataformas de streaming, permitiendo seguir el sorteo desde cualquier dispositivo.

Importancia del fixture para el Torneo Apertura y Clausura

Con el fixture definido, los equipos conocerán el orden de sus rivales en el Apertura y Clausura 2026, así como las fechas de los clásicos y partidos decisivos. Este sorteo es clave no solo a nivel deportivo, sino también comercial y logístico, ya que influye en la planificación de viajes, concentraciones y objetivos de la temporada del fútbol peruano.