Por Redacción EC

Flamengo ya se encuentra en Perú. El poderoso club brasileño arribó la noche del martes 7 de abril de 2026 a Cusco, con miras al enfrentamiento ante Cusco FC por competencia internacional, en un duelo que ha generado gran expectativa entre los hinchas.

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