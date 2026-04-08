Flamengo ya se encuentra en Perú. El poderoso club brasileño arribó la noche del martes 7 de abril de 2026 a Cusco, con miras al enfrentamiento ante Cusco FC por competencia internacional, en un duelo que ha generado gran expectativa entre los hinchas.

La delegación del ‘Mengao’ aterrizó en la ciudad imperial en medio de un importante operativo logístico, tomando en cuenta las condiciones de altura que caracterizan a Cusco. El equipo busca adaptarse rápidamente para llegar en óptimas condiciones al compromiso.

Previamente, Flamengo dio a conocer su lista de convocados para este partido, destacando la presencia de varias de sus figuras, lo que demuestra la seriedad con la que afrontarán este encuentro fuera de casa.

Por su parte, Cusco FC intentará hacer respetar su localía y sacar ventaja de la altura, un factor que suele ser determinante frente a equipos del llano. El choque promete ser intenso y clave en el desarrollo del grupo.